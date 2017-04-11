美国务卿呼吁俄罗斯放弃支持叙利亚

哈通社阿斯塔纳--据美媒消息，美国国务卿蒂勒森11日说，他希望在叙利亚上周发生致命的化武袭击之后，俄罗斯放弃对叙利亚总统阿萨德的支持。

蒂勒森在意大利参加七国集团外长会谈，叙利亚问题是这次会谈的焦点。蒂勒森表示："我们大家都明白，阿萨德家族的统治即将结束。"会谈之后蒂勒森将前往莫斯科与俄罗斯官员会面。



在意大利会谈期间，蒂勒森还与约旦、卡塔尔、沙特阿拉伯、土耳其和阿拉伯联合酋长国的外长会晤，讨论了美国对叙利亚上周发生的化武袭击做出的反应。



英国外交大臣鲍里斯•约翰逊星期一会晤蒂勒森时表示，在美国对叙利亚一个空军基地发动巡航导弹袭击之后，"这场游戏已经改变。"



约翰逊表示，盟国将讨论对叙利亚军方人物以及配合叙利亚行动的俄罗斯军方人员实施新的制裁。



星期一晚些时候，英国首相特蕾莎•梅与美国总统川普进行了电话交谈。她的办公室说，两位领导人一致认为，现在有一个"机遇窗口"，来劝说俄罗斯，使之意识到继续与叙利亚结盟不符合俄罗斯的利益。



白宫针对川普总统与特蕾莎•梅首相以及德国总理默克尔交谈发表的一份声明说，三位领导人都认为，重要的是要追究叙利亚总统阿萨德的责任。