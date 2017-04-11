纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦最大安全威胁是恐怖主义

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统10日在接受俄罗斯"世界"电视台专访时指出了哈萨克斯坦和集安组织面临的安全威胁。

纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦最大安全威胁是恐怖主义。任何国家都无法独自应对恐怖主义威胁和挑战。因此，集安组织成员国应团结一致，联合打击恐怖主义。



纳扎尔巴耶夫指出，第二大安全威胁是移民问题。每年都会有400万人经哈萨克斯坦进入其他国家，而国内目前则有60万外来劳工。



纳扎尔巴耶夫说，第三大安全威胁是经哈萨克斯坦进入俄罗斯与欧洲的毒品运输问题。为此，集安组织经常举办各种演习活动。目前，全球共有2.5亿成年人使用毒品，每年约1000万人因吸毒丧生劳动力。集安组织成员国应致力于消除毒品对青年人造成的影响。



纳扎尔巴耶夫说："这些都是我们面临的最主要的安全威胁。此外，我们曾经也提到过，有必要预防内部冲突和外部威胁。这也是集安组织需要解决的重要问题之一。但解决这一问题还是有一定难度的。为此，首先必须要做好军人培训工作，我们国家的青年经常被派往其他国家接受军训，其他国家也经常派出未来军人在哈萨克斯坦接受军训。在集安组织条约框架下，长期以来，各成员国以优惠价格彼此提供着武器装备。当然，在这一方面，俄罗斯产武器占有绝对优势。"



【编译：昂哈尔 审校：金桥】