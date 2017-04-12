纳扎尔巴耶夫：要向世界展示现代化的哈萨克文化

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统12日在《主权哈萨克斯坦》报发表题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章，就哈萨克斯坦未来的教育、文化领域发展提出了多项具体的任务和发展要求。

文中，纳扎尔巴耶夫总统建议启动主题为《全球性现代化哈萨克文化》发展计划。



"对于美国在冷战时期的成功，好莱坞的贡献是无法被掩盖的。从哈萨克斯坦的角度而言，如果我们想在21世纪，保持自己的民族独立性，在世界先进民族之林当中占有一席之地，那么推行《全球性现代化哈萨克文化》发展计划有显得十分有必要了。"纳扎尔巴耶夫总统在文中这样写道。



总统表示，哈萨克斯坦有必要通过文化领域的大力发展，实现哈萨克文化的对外输出和影响，改变国际社会对哈萨克斯坦的既有印象。



"我们应该让世界了解到，除了石油和灵活的外交政策外，哈萨克斯坦还有着丰富多彩的民族文化。"纳扎尔巴耶夫说。



在文中，总统强调指出，《全球性现代化哈萨克文化》发展计划的目标有几点。第一，将哈萨克文化以联合国六大工作语言：英文、俄文、中文、西班牙文、阿拉伯文和法文向世界推广。



第二，哈萨克文化应是现代化的、符合时代发展的文化形式。



第三，为了向全球各国人民展现哈萨克文化，应采取全新的推广模式。文化产品推广不应局限于书本，而是在一切能够实现的现代化媒介中，进行广泛的探索。



第四，国家将对这一计划的落实，提供全力支持。



第五，文艺界、学术界、教育界将在这一计划的落实过程中，发挥重要的作用。



纳扎尔巴耶夫总统指出，未来5-7年将是《全球性现代化哈萨克文化》发展计划进行落实的重要时间段。



"借此，我国千年文化的璀璨成就，将被全球人民熟知。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】