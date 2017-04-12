纳扎尔巴耶夫建议启动《故乡》发展规划

哈通社阿斯塔纳 -- 12日，纳扎尔巴耶夫总统在《主权哈萨克斯坦》报发表题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章，并提出启动《故乡》发展规划。

"爱国主义是从对出生的故乡开始的。因此，我建议启动主题为《故乡》发展规划，这一计划的扩展范围将成为《祖国》发展规划。哈萨克《我的故乡-我的歌》民歌中的'不惜故乡之人，怎么爱戴祖国'歌词有着深意。每个人都对出生和生长的土地有着深厚的感情，不管去哪里每个人都会思念自己的故乡。所以，对祖国的爱，要从进一步推动故乡的文化、习俗和传统发展开始。" 纳扎尔巴耶夫在文中写道。

总统表示，先辈们不止为保护国土牺牲了性命，他们还为我们留下了辽阔的土地，为我们过更好的生活创造了条件。

纳扎尔巴耶夫总统指出，《故乡》发展规划的目标有几点。第一，要在教育领域进一步开展地方学研究，推动学校哈萨克斯坦历史教育水平、重点落实保护环境和改善定居点的生活环境工作。

第二，鼓励企业家们、政府官员、知识分子和青年人们为自己出生土地的发展做出贡献。

第三，当地政府要全力支持为地区发展做出贡献的人士，要进一步开展宣传活动、做好城市绿化和改善学校学习环境工作。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】