研究：单亲家庭女孩更容易肥胖

澳大利亚的一项最新研究显示，生活在单亲家庭的女孩患肥胖症的机率是双亲家庭同龄女生的两倍。

对于所有处在青春期的女孩子来说，不论家庭情况如何，受教育程度低以及缺乏锻炼都是导致肥胖发生的因素。不过，根据澳大利亚昆士兰医学研究院伯格霍弗医学研究所（QIMR Berghofer）的研究，单亲家庭中年龄在12-17岁的女孩子的饮食很可能更加不健康，而且这些孩子的久坐时间也会更长，这也就增加了患肥胖症的风险。除此之外，如果女孩子的双亲没有接受过高等教育，那么这些孩子则更有可能长胖。

高级生物统计学教授彼得·奥罗克表示，为了探究单亲家庭女孩更易长胖的原因，还需要进行更多的研究和调查。

该研究所对3500名儿童的父母进行调查，研究了导致不同性别青少年肥胖的原因。结果显示，在12-17岁的少女中，有4%的人都肥胖，而同龄男孩子的肥胖率则稍高，为7%。导致男生和女生肥胖的原因也不同，例如常吃垃圾食品、方便食品和油炸食品是致5-11岁男孩肥胖的主要原因，却不是导致青春期女生肥胖的主因。

奥罗克教授表示，为了防止孩子发胖，家长需要对饮食、锻炼这些他们可以轻易做出调整的事给予关注。他说："虽然有些因素超出了家长的掌控范围，不过家长最好能够鼓励（孩子）经常锻炼。"

他同时说，肥胖不仅仅是重要的公共健康问题，而且很可能伴随着孩子步入成年。他建议家长多给孩子做含有瓜果蔬菜的营养餐，少给他们吃外卖食品。

【来源：中国日报网】