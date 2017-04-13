尼格玛图林会见德国联邦议院代表团

哈通社阿斯塔纳 -- 马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格玛图林12日在阿斯塔纳会见来访的德国联邦议院议员、议会党团干事长曼弗雷德•葛伦德一行。

双方就加强两国议会间往来深入交换意见。



尼格玛图林祝贺施泰因迈尔当选德国新一任总统，并表示相信新任德国总统将继续推动哈德关系的深入和拓展。



尼格玛图林表示，德国是哈萨克斯坦在欧盟的主要外交和经济合作伙伴。2017年是两国建交25周年。25年以来，两国各领域合作上升到了新的水平。2012年2月，纳扎尔巴耶夫总统成功访问德国，哈德关系提升为战略合作伙伴关系，两国关系进入新的发展阶段。



据尼格玛图林介绍，2016年，两国外贸额为17亿美元，如今已有700余家德国企业入驻我国。哈方还计划成立采用英国法系的阿斯塔纳国际金融中心。



尼格玛图林表示，2015年，哈萨克斯坦与欧盟签署《哈欧扩大伙伴关系与合作新协定》，成为首个与欧盟签订扩大伙伴关系新协议的中亚国家。相信德国联邦议院会尽快批准这项协定。



尼格玛图林详细介绍了哈正在实施的宪法改革计划。葛伦德表示，通过适时调整经济结构和社会制度推进民主进程已成为哈萨克斯坦有别于他国的发展道路，希望哈萨克斯坦通过宪改取得更大的发展成果。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】