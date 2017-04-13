即日起将成立哈萨克文拉丁字母改革工作组

哈通社阿斯塔纳 - 即日起将组建哈萨克文拉丁字母专项改革工作组。

哈萨克斯坦教育和科学部科学委员会主席波拉特•阿布德热苏力13日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上作出上述表示。



据其介绍，关于将哈萨克文字体系由西里尔文向拉丁文字母进行改革的准备工作，从2012年开始便已着手进行。



"当时，大量学者参与了文字改革工作的讨论，而且讨论的参与者不仅包括我国国内的语言学、文字学等研究机构的专家学者，还有来自阿塞拜疆、乌兹别克斯坦和其他国家的专家团体。" 阿布德热苏力说。



他表示，纳扎尔巴耶夫总统在4月12日于《主权哈萨克斯坦》报上发表的署名文章，明确了制定文字改革时间表的要求。







"我们已着手进行相关工作，今天将通过决议组建文字改革专项工作组。语言学等相关领域的专家学者，将被吸收为工作组成员。" 阿布德热苏力说。



他还强调，尽管准备工作十分充分，但对国语进行文字改革，仍将是一个非常重大的国家级工程。期间将涉及教材更新、书籍出版以及国际外交影响等等许多方面。



"但是，哈萨克文拉丁化是面向未来的正确选择。"波拉特•阿布德热苏力强调说。



【编译：木合塔尔·木拉提】