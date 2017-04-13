学者：向拉丁字母过度可保持哈萨克民族特性

哈通社阿斯塔纳--著名讽刺作家、记者库潘•艾米尔别克12日在接受媒体采访时表示，为了保持哈萨克民族特性，有必要将哈萨克族目前使用的西里尔字母改为拉丁字母。

艾米尔别克说："总统12日再次提出要复兴民族精神，这并不是他第一次提出，早在多年前，总统就已提出这一工程。长期以来，总统的这一工程一直在我脑海里萦绕。他说，‘复兴民族精神就是完善民族意识，使民族意识逐步走向成熟。为此，我们应当做些什么？当然首要任务就是重振民族精神和建设家园，同时我们需要民族特性和对本民族的整体认同感。世上只有一个哈萨克国家，因此她的民族特性、意识、传统习俗只能属于全体哈萨克人。对哈萨克民族而言，丰富的精神财富是共同的，是不可分割的。'那么，我们究竟是否充分利用了这些财富，它是否在逐渐流失，我认为，这就是复兴民族精神的关键所在。"



艾米尔别克说："歌曲《我的地址：苏联》在70年代唱遍全世界。这首歌曲的最终目标就是改变当时生活在苏联空间100多个民族的名称，从而形成被政府认可的苏联民族。民族名称一旦被取消，民族本身也会消亡，但我们的民族名称被顽强保留了下来。1986年的12月发生在阿拉木图的"十二月"事件使当局统一民族名称的幻想遭到彻底破灭。"



艾米尔别克说，语言是一个民族存在与发展的标志。总统曾指出，等到国家机关所有公文一律用国语书写时，国家才能真正叫做哈萨克国。我认为，总统今天的主张就是我们通向未来的康庄大道。



【编译：金桥】