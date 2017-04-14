来自迪玛希家乡的支持

哈通社阿克托别 - 我国青年歌手迪玛希•库代别尔艮将于4月15日登上《歌手2017》音乐竞技节目的决赛舞台。而在他的家乡--阿克托别市的居民们，13日聚集在市中心图书馆前，举行活动为远在中国的迪玛希加油鼓劲。

而在今天，也就是4月14日晚，市民们还将在市中心花园内举办隆重的晚会，表达家乡人民对迪玛希的支持。



阿克托别市民们自发在市内多处区域，挂上了写有支持迪玛希内容字样的横幅，对于迪玛希至今为止所取得的成绩，人们感到非常的自豪和欣喜。



市中心建筑上也挂出了迪玛希的巨幅海报。



在阿克托别州文化管理局的支持下，州立综合科学图书馆承办了旨在声援迪玛希、表达家乡人民支持的专项活动。聚集在图书馆前的人们合唱迪玛希曾经演唱过的经典歌曲，并高呼"前进！迪玛希！"等口号。



"我们希望通过这些活动，表达对迪玛希的支持，希望他能够以最饱满的精神和状态，迎接最终的决赛。家乡人民永远支持、祝福迪玛希。迪玛希天赋异禀又如此努力奋进，是真正的天才，而天才必然闪耀在最高处。"参与活动的图书馆职员塔勒哈特•特列吾列索夫对记者说。



今天晚上，阿克托别市民还将组织一场盛大的晚会。据阿克托别州文化和档案管理局局长玛尔詹•库尔甘巴耶娃介绍，本地艺人将在晚会上献艺，此外还将邀请迪玛希的师长们讲话，为歌手做祝福。其中，迪玛希的授业恩师马拉特•阿伊特莫夫将登台演唱。



"在首任总统公园举行的晚会上，迪玛希的祖父祖母将为他们的孩子献上‘巴塔'祈福。此外，州歌舞团的演员们将在舞台上表演迪玛希演唱的歌曲节目。我们希望通过这些方式，表达家乡对迪玛希的支持与问候。"库尔甘巴耶娃说。



据悉，《歌手2017》第十三场的竞演，也就是该节目的总决赛，将于当地时间2017年4月15日晚上10时现场直播。总决赛由歌手邀请助演嘉宾合演，累积半决赛得票率产生本季歌王，出场顺序根据半决赛排名倒序产生。



迪玛希的决赛助演嘉宾为中国歌手尚雯婕。



【编译：木合塔尔·木拉提】