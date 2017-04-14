迪玛希的音乐教师：迪玛希接受了最正宗的冬不拉演奏技术训练

哈通社阿克托别 -- 正在中国参加《歌手2017》节目的我国青年歌手迪玛希•库达伊别尔艮日前曾用冬不拉演奏哈萨克名曲《Adai》和《Daididau》。

据悉，他是从我国著名弹奏家、音乐教授扎伊劳•阿斯勒汗诺夫学得冬不拉弹奏技术的。值得一提的是，他不是根据乐谱，而是凭借自己丰厚的音乐天赋和敏锐的听力而学会弹奏冬不拉的。



扎伊劳•阿斯勒汗诺夫是阿克托别市朱巴诺夫音乐学院教授，是一位众人瞩目的弹奏家和音乐学家。他经常研究哈萨克著名弹奏家卡詹哈普的作品。1998年，扎伊劳将这些作品录制成名为《乐曲之父--卡詹哈普》的专辑，并在"迪玛希-阿里"音乐室首次发行，在民间广泛流传。而这一提议正是迪玛希的父亲--哈纳特•阿伊特巴耶夫提出的。



发行这张专辑时，迪玛希的年龄虽然尚小，但哈纳特经常会让自己的儿子听这张专辑里的民曲。迪玛希的父亲和爷爷都曾向他赠送冬不拉，希望激发迪玛希对哈萨克传统乐器--冬不拉的浓厚兴趣。



在读8年级时，迪玛希参加了扎伊劳•阿斯勒汗诺夫的培训班，并学会演奏哈萨克名曲《Adai》。每当扎伊劳演奏歌曲时，迪玛希都会细心聆听，并重复练习。



迪玛希通过在节目《歌手2017》用冬不拉演唱哈萨克著名民间歌曲，不仅展现了自己对冬不拉的热情，还博得众多粉丝对哈萨克传统乐器的喜爱。

迪玛希的母亲看到自己儿子的出色表演时深感欣慰。她认为，迪玛希的精彩演绎若能激发民众对冬不拉的兴趣，那便是一件值得庆祝的喜讯。



扎伊劳认为，迪玛希在中国舞台上演奏了哈萨克著名民间歌曲《Adai》，令观众惊叹不已。迪玛希时刻都未忘记冬不拉，向观众展现了哈萨克博大广深的文化精神，为提高哈萨克民族精神作出了贡献。



扎伊劳希望日后出现更多像迪玛希一样出色的歌手。他强调，迪玛希不仅是一位得到多数国家认可的人气歌星，还是以宣扬哈萨克文化艺术为目标而努力的杰出青年艺术家。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】