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    哈萨克斯坦南线天然气管道项目建设完工

    18:29, 14 四月 2017
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳 -- 作为中亚至中国天然气管道的重要组成部分，哈萨克斯坦南线天然气管道项目今天（4月14日）建成完工并达到60亿方输气能力，极大完善了哈萨克斯坦天然气干线管网结构，同时也提升了中国引进中亚天然气的保障能力。

    据南线管道合资公司哈方总经理谢里克·叶斯泰介绍，随着位于阿克托别州的巴佐依压气站相关项目的完工，哈萨克斯坦南线天然气管道，即贝纽-巴佐依-奇姆肯特天然气管道全线建设完工。

    据了解，巴佐伊压气站由中国承包商承建，是"贝纽-巴佐伊-奇姆肯特"天然气管道的核心。

    该压气站投产以后，可以将“贝纽-巴佐伊-奇姆肯特"天然气管道的输量提升到60亿方/年。

    哈萨克斯坦南线天然气管道起自哈萨克斯坦曼格斯套州贝纽，途径阿克托别州、克孜奥尔达州和南哈州，全长1454.2公里。管道连接了我国境内外4条天然气主干线，是极为重要的民生工程。

    该工程不仅创造了2000个工作岗位，还将为沿线150多万当地居民供应天然气，极大缓解南部冬季用气紧张的局面。

    这条管道作为哈中两国能源领域合作的重点项目，除了向哈萨克斯坦南部和沿线地区供气外，未来可实现通过哈中天然气管道每年向中国供气50亿方，开辟了中国与中亚地区天然气资源输送的第二通道，是"一带一路"上能源设施联通的典范工程。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 中国 哈萨克斯坦与中国 天然气 黄金储备
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