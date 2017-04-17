新华社：中哈务实合作不断迈上新台阶

哈通社阿斯塔纳 -- 新华社17日发表文章，回顾哈中两国近年来的合作发展情况，并强调两国间的务实合作“全面推进、多点开花，不断迈上新台阶”。

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哈萨克斯坦是中国在中亚地区重要的友好邻邦。自２０１３年９月中国领导人访哈提出共建丝绸之路经济带的宏伟构想以来，中哈两国间务实合作全面推进、多点开花，不断迈上新台阶。

近几年来，中哈经贸合作日益紧密，贸易结构日益优化改善。哈萨克斯坦已成为中国在中亚第一大、独联体地区第二大贸易伙伴。虽然近年来全球经济不景气对中哈间贸易造成冲击，两国贸易额有所下滑，但中国仍然是哈最重要的贸易伙伴之一。

与此同时，哈萨克斯坦已成为中国在欧亚地区的第一大对外投资对象国。目前有２６００多家中资企业在哈投资兴业，给当地人创造了数万个就业岗位。正如哈总统纳扎尔巴耶夫所言，哈中关系是经济领域互利合作的典范。

两国产能合作方兴未艾，前景广阔，已初步达成５１个早期收获项目，合同总金额２６０多亿美元（１美元约合６．８７元人民币）。阿斯塔纳市首条城市轻轨、阿拉木图市大口径钢管厂、科斯塔奈州江淮汽车组装企业、巴甫洛达尔州聚丙烯生产厂、北哈州农产品加工企业、南哈州特炼厂等１７个项目已经或即将启动建设，涉及项目总金额将近１２０亿美元。

哈投资发展部副部长哈伊洛夫表示，广阔而充满生机的中国市场将为哈企业打开一扇财富之门，哈企业界对哈中产能合作充满浓厚兴趣。哈萨克斯坦投资和出口国有公司董事长然古拉佐夫估计，哈中产能合作将至少创造１．５万个工作岗位，其中绝大部分将提供给哈萨克斯坦人。

互联互通是建设丝绸之路经济带的重要内容。近年来，中哈两国在基础设施建设和交通领域的合作提速。中哈两国目前有５对常年对开口岸、５条油气跨境运输管道、２条跨境铁路干线。

近年来，多条从中国通往中亚或经中亚国家通往欧洲的班列陆续开通，其中包括渝新欧、郑新欧、汉新欧、连新欧、义新欧等中欧班列。多条中欧班列的开通为构建欧亚大通道奠定了坚实基础，中哈两国间货物运输量以及中国货物过境哈萨克斯坦运往欧洲的运输量大幅增长。

２０１４年５月，江苏连云港中哈国际物流基地正式启用，该项目是哈萨克斯坦在中国建设的大型物流基地，哈货物将因此获得进入亚太地区的中转基地。作为中哈互联互通的另一大重点工程，"西欧－中国西部"国际公路（简称"双西"公路）在哈境内路段大部分改造工程已经完工，预计哈境内路段将在今年全线通车。公路建成后，中国货物可通过这条交通动脉直接运往西欧。

在中哈经贸合作日益密切的同时，两国间人文交流与合作也不断深入。在哈萨克斯坦已开通４所孔子学院和多个孔子课堂，越来越多的哈萨克斯坦人开始学习汉语，现有超过１．３万名哈学生在中国留学。

哈萨克斯坦驻中国大使努雷舍夫说，哈中合作有两大特点：一是合作范围不断扩大，已经涵盖所有涉及经济和金融的关键领域；二是双方合作重点逐渐向具有发展前景的高科技领域拓展。

有理由相信，随着两国务实合作日益深入，中哈全面战略伙伴关系将具有越来越丰富的内涵。



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