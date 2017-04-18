萨金塔耶夫：春季防洪大意不得

哈通社阿斯塔纳--18日，政府总理萨金塔耶夫主持召开春季防洪工作专题会议，要求各州政府和相关部门全力以赴投入春季防汛抗洪工作，确保防洪安全，确保民众生命安全。各州州长和内务部部长出席会议。

萨金塔耶夫说："目前各地防洪形势日渐严峻。我们经常听到这样的话：抗洪工作正有序进行，已做好洪灾监控工作。但目前各地防洪工作仍存在着许多漏洞， 虽说自然灾害总是突如其来，但只要时刻做好防范，就可以确保安全度汛。目前防洪工作出现的一些失误就是准备不充分造成的。春季防洪大意不得，紧急情况部门和各地政府一定要提高主动防范意识、确保及时应对汛期险情。"



内务部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫介绍说，随着4月中旬气温升高，我国北部地区积雪加快融化，这导致多座水库和河水水位上涨，爆发洪灾的可能性加大。截止目前共有7个州52个居民点发生洪灾。它们是：卡拉干达州、阿克莫拉州、北哈州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、阿克托别州、东哈州。上述7个州共有1949坐房屋被洪水侵泡，120条公路受损，其中63条公路已修复。阿克莫拉州灾情最为严重。目前该州共有26个居民点受灾，其中893座房屋被毁，2418人被转移至安全地带，该州阿特巴萨尔市灾情更为严重，近期位于该市的贾拜河水位迅速上涨，将2016年修建的防洪坝冲垮，导致269座房屋被淹没，另外130座房屋有进水的可能。



【编译：金桥】