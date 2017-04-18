中国手机称霸印度 当地企业呼吁抵制

哈通社阿斯塔纳 -- 据英国《金融时报》17日报道，印度智能手机制造商正呼吁政府采取行动，以阻止中国竞争对手进一步蚕食印度手机市场份额。

印度手机市场此前一直被Micromax与Intex等当地企业所主宰，他们建立了强大的本土品牌，但在产品设计和零部件供应方面严重依赖中国。过去一年，小米和OPPO等中国手机厂商对印度市场发动了密集攻击，去年四季度的市场份额已从一年前的14%猛增至46%，而同期印度品牌的市场份额从54%锐减至20%。

印度第二大手机制造商Intex Technologies的创始人Narendra Bansal对《金融时报》表示："政府应该更支持他们的人民。每个孩子都需要父母牵着他们的手。"他还呼吁印度政府对中国手机征收类似钢材产品那样的反倾销税，甚至对中国企业在印度组装的手机也要征收反倾销税。

据知情人士称，印度手机行业的高管们最近几周与政府官员会晤，以表达他们对中国产品的担忧。

除了定价之外，这些高管还对中国手机品牌在印度发动的强大广告攻势感到震惊：在遍布印度的广告牌上，人们可以看到宝莱坞当红女星Deepika Padukone手持一部OPPO手机；印度板球队队长Virat Kohli也为来自深圳的金立手机做起广告。

中国企业对印度市场的关注反映了当地智能手机市场最近几年的巨大增长。根据IDC的数据，去年印度共销售1.09亿部智能手机，较三年前增加一倍以上。

曾是印度第三大手机厂商，但如今跌出前五的Karbonn Mobile的创始人Pradeep Jain表示："他们的投入太大，政府应该做些什么，否则这将不仅是印度手机行业的损失，也将是政府的损失。"

不过，市场研究机构Counterpoint Research的分析师Neil Shah表示，中国企业已大幅增加了本地组装手机的比重。现在这些手机已构成他们在印度市场销售的全部手机的约75%。这意味着任何打压进口的措施也将给印度经济造成损失。



【编辑：木合塔尔·木拉提】