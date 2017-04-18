纳扎尔巴耶夫：哈中关系已形成独特的合作伙伴模式

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，4月18日，纳扎尔巴耶夫总统会见中国国务院副总理张高丽。

纳扎尔巴耶夫高度评价哈中双边合作关系。他表示，哈中两国关系已形成独特的合作伙伴模式。两国在能源和其他一些领域已建立密切合作。



纳扎尔巴耶夫对习近平主席邀请他出席"一带一路"国际合作高峰论坛表示感谢，并表示期待与习主席会晤。



纳扎尔巴耶夫说，两国在合作的道路上有许多问题尚待解决。届时我将与习主席深入探讨"光明大道"和"丝绸之路经济带"的实际对接问题。



张高丽向纳扎尔巴耶夫转达了习近平主席的诚挚问候，并表示两国政府在合作委员会会议框架下达成了许多重要共识。



张高丽说，习近平主席计划访哈，并出席今年6月上旬举行的世博会开幕式和上合组织峰会。在您的领导下，哈萨克斯坦经济保持了持续快速发展的态势，国民生活水平也在不断提升。纳扎尔巴耶夫总统为维护哈社会稳定和提高哈在国际舞台的地位作出了重要贡献。



张高丽对哈正在实施的改革表示支持，并指出纳扎尔巴耶夫总统近期提出的"精神文明的复兴"计划的重要性。



纳扎尔巴耶夫感谢中国领导层长期以来对哈萨克斯坦的支持与帮助，并表示相信两国经贸合作关系将得到进一步加深。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】