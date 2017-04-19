美国与澳大利亚锁紧劳务签证 将更多工作机会留给本国公民

哈通社阿斯塔纳 -- 本周二，美国和澳大利亚同时出台了对外劳务签证的限制政策，收缩吸引外国劳务人员的比重，意图将更多的工作机会留给本国公民。

据《环球时报》报道，美国总统特朗普周二将签署一项行政命令，指示联邦机构对H-1B签证项目进行建议中的改革，以鼓励企业优先雇佣美国人。

特朗普政府两位高级官员表示，特朗普还将利用这项命令寻求对政府采购行为进行改革，以在联邦合同中增加对美国产品的采购。

H-1B签证项目是为了帮助美国企业在无法从国内找到合适人手的情况下从海外招募人才。

收到H-1B签证最多的是科技外包公司，主要都是印度公司。

同一天，大洋彼岸的澳大利亚总理特恩布尔也宣布，将取消广受外国人欢迎的457工作签证项目，并代之以一个新的临时签证项目，要求申请者具备更好的英语水平和工作技能。

特恩布尔表示："我们是一个移民国家，但事实仍然是：澳大利亚的工人必须对澳大利亚的职位享有优先权。我们不再允许457签证成为通往应该属于澳大利亚人的工作的护照。"

目前澳大利亚有大约9.5万外籍劳工使用457签证。



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