有人冒充迪玛希接受采访 《阿伊肯》报中招撤稿

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦《阿伊肯》报4月19日宣布，该报19日发行的第57号刊中发表的对青年歌手迪玛希•库代别尔艮的专访文章《艺术道路是我的追求》严重失实。

据悉，迪玛希本人并未接受《阿伊肯》报的采访，该文所有访谈内容均系他人冒充迪玛希所言。



《阿伊肯》报发表的声明中表示，该报17日通过电话联系方式同自称是"迪玛希父亲"的仿冒者取得了联系，并约定于第二天进行电话采访。



声明中称："本报记者原希望面对面进行采访，但对方称迪玛希日程安排紧密，较为疲惫不便出门，因此我们选择了电话采访的方式，并于18日通过联系另一个电话号码对自称是‘迪玛希'的人进行了简短的访谈"。



该访谈随后于19日刊登在了当天发行的《阿伊肯》报第57号刊上。



"事后通过迪玛希父母的联系，我们得知迪玛希本人并未接受本报采访。目前本报已经查证了相关电话号码使用者的身份，并提交至执法部门，希望能够依法追究仿冒者的法律责任，并提醒媒体同仁吸取本报教训。"《阿伊肯》报在声明中这样写道。







《阿伊肯》报的撤稿声明



迪玛希的母亲斯维特拉娜•阿伊特巴耶娃今天也就此事发表了个人看法。



据斯维特拉娜介绍，虽然《歌手2017》节目的决赛已经结束，但迪玛希同节目组之间的协议目前尚未到期，协议期内迪玛希不会随意接受媒体的采访。



"4月22日，节目将举行一场名为‘歌手巅峰会'的大型晚会，在结束了这场晚会之后，迪玛希才会回国。"她说。



斯维特拉娜还表示，目前网络上出现了许多仿冒迪玛希的账号，以迪玛希的名义对外发表消息并同媒体接触，这令他们一家人非常的苦恼。



"我真的希望大家能够擦亮眼睛！"斯维特拉娜强调。



她表示，迪玛希在媒体和自己的社交账户上，这些年来已经充分的向人们展示了他的学识、秉性和素质，这些都不是仿冒者能够随意模仿的。



"比方说，《阿伊肯》报上这片文章中的这个冒充者，言谈就明显不是迪玛希的风格。我真心的希望媒体记者们能够更仔细一点，更认真一点，不要随意的相信一个没有面对面进行的采访对象。"斯维特拉娜说。



她还表示，她本人的信息都是公开的，任何媒体都可以通过与她联系，及时的查证各类信息的真伪。



"《阿伊肯》报长久以来为哈萨克斯坦文化领域的宣传工作做出了大量贡献，是一家有名望的媒体。《阿伊肯》报此前对迪玛希的报道和支持，也一直令我们家人十分感激。因此，冒充者的‘访谈'登上这样一个大媒体，是一件令人遗憾的事。"斯维特拉娜说。



迪玛希的母亲同时强调："我们愿意同包括《阿伊肯》报在内的所有媒体合作，不过迪玛希现在的行程安排的非常紧密，所以希望记者们能够理解我们的苦衷"。



【编译：木合塔尔·木拉提】