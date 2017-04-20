纳扎尔巴耶夫总统同文化界知名人士举行圆桌会谈

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统20日在总统府同文化界知名人士举行圆桌会谈。

参加会谈的文化界知名人士包括别克苏力坦•努尔杰克耶夫、杜拉特•伊萨别科夫和司马古力•叶鲁拜耶夫。



据总统府新闻局称，纳扎尔巴耶夫总统在圆桌会谈中，强调了文化界对社会和人民的重要性，并向在座的文化界知名人士为社会文化领域的发展所作的贡献表示感谢，预祝他们在今后的创作生涯中再创辉煌。







圆桌会谈中，总统与三位知名学者就人文社会领域以及社会政治方面话题开展了深度交流。会谈交流内容包括拉丁化哈萨克文字母改革、人口状况、移民政策、引入三语教育体系等。



纳扎尔巴耶夫总统还谈及其署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》当中的主要观点和方向。



独立后实施的一系列文化领域的政策和措施，得到了参会人士的高度评价。







期间，纳扎尔巴耶夫总统着重指出，发自每一个人内心的、对家乡和土地的朴素感情所带来的爱国主义精神，应受到文化界的关注。

他表示，在哈萨克斯坦精神文明的复兴之路上，文化领域从业者们肩负着重任。



【编译：木合塔尔·木拉提】