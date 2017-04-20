哈萨克斯坦的纳扎尔巴耶夫大学，会永远记住2013年9月7日。从那一次演讲起，"一带一路"的时间开始了。

面对近300位听众，中国领导人习近平的声音温和而坚定："为了使我们欧亚各国经济联系更加紧密、相互合作更加深入、发展空间更加广阔，我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带'。这是一项造福沿途各国人民的大事业。"



哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫第一时间积极回应："中国好，哈萨克斯坦就好。哈萨克斯坦希望搭上中国经济发展的快车，愿同中方就各自发展战略加强协调，实现共同发展。"



"第一声"话音落地，中哈经贸、产能、能源、科技多领域合作项目应声开启。千红万紫安排妥，谁知新雷第一声？在"一带一路"建设如火如荼之际，本报记者重访习近平主席"一带一路"首倡之地，看看3年多过去，中哈合作有哪些不容错过的精彩故事。



有了"一带一路"，哈萨克斯坦就有了珍贵的"出海口"



"作为‘一带一路'首倡之地的校长，我倍感荣幸！"纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫始终密切追踪"一带一路"建设的每一步进展。

"首倡以来，中国一直扎实推进，成立亚洲基础设施投资银行，确保资金到位，举办说明会，进行相关投资--成就多多。我知道，5月份中国还将举办‘一带一路'国际合作高峰论坛。"



在他眼中，中国不放空炮，正精心布局谋篇"一带一路"，与沿线各国共同耕耘与收获。身在如此激动人心的历史进程中，自豪是必须的！



古代丝路的衣香鬓影，还飘荡在首都阿斯塔纳的哈萨克斯坦国家博物馆。比如那幅古丝绸之路地图，西安、兰州等中国古城与以红线标注的哈萨克斯坦众多古城相互联通，唤醒驼铃声声、炊烟袅袅的历史记忆。两千多年前，先人艰难开通的亚欧大陆交流通道，就连接激活了世界几大文明的共同进步。



如今，历史重新按动亚欧交流的激活键。



2015年5月，习近平主席再次来到阿斯塔纳，两国元首决定推进"一带一路"同哈方"光明大道"新经济政策的对接，加强双方在经贸、产能、能源、科技等领域合作。



"光明大道"的目的是发展国内基础设施，而中国倡议的"一带一路"也与建设基础设施有关，堪称心心相印！



哈萨克斯坦首任总统基金会世界经济与政治研究所所长萨尔特巴耶夫特别向记者提到，以前哈萨克斯坦没有出海口，但"一带一路"建设使哈拥有了直通太平洋的出海口，"我们有铁路通往连云港，并在那里建有专用码头。中国发往欧洲的中欧班列，绝大多数过境哈萨克斯坦，有了新亚欧大陆桥，中国商品可以快速到达汉堡、伊斯坦布尔等地消费者手中。"



苏联解体时，哈萨克斯坦人以为从此痛失出海口了。最大矿业公司欧亚资源集团首席执行官索博特卡感叹："那时每个人都说，哈萨克斯坦将陷入困境。结果是我们不需要拥有海洋，因为中国就是哈萨克斯坦的大海。"



今年6月举办的阿斯塔纳2017专项世博会，以"未来的能源"为主题，成为中哈两国共建"绿色丝绸之路"契机。习近平主席同纳扎尔巴耶夫总统多次会谈均表示，中国支持哈方办好专项世博会。



记者在专项世博会施工现场看到，中国馆正加紧建设，进度明显快于其他国家馆。世博会后，哈方将在世博会址建一个国际金融中心，经过多方考察，最终确定同中国合作，并希望建立中亚首家人民币清算中心。



"从点到面，两国全面对接程度之深前所未有。"中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖道出中国同中亚首个全面战略伙伴关系国家的非同一般的合作力度。



"种什么""卖给谁"？哈萨克斯坦农民犯愁的事，习近平主席帮助操心



地广人稀，农业资源丰富。"种什么""卖给谁"的难题，长期困扰哈萨克斯坦农民。



2014年9月，习近平主席曾对纳扎尔巴耶夫说："你关心的扩大哈方农产品和矿产资源对华出口问题，我已责成中方有关部门研究并正在积极解决。"在萨尔特巴耶夫看来，"习近平主席提出的政策反映了人们的心声，与人们的期待不谋而合"。



记者在采访中获悉：近年，中哈农业合作明显加速。去年底，由西安爱菊粮油工业集团有限公司和哈方合作伙伴共建的爱菊农产品加工园区项目一期完工，今年第一季度已通过中欧国际货运班列将2万吨油脂和面粉运抵西安。年底，哈方优质牛羊肉、蜂蜜和蛋奶制品也将端上中国人餐桌。



能源、资源合作是中哈产能合作重点。在飞往阿斯塔纳的飞机上，记者巧遇中国有色金属建设股份有限公司（简称中国有色）的秦军满副总经理。2014年底，该公司与哈萨克斯坦哈铜集团签订了价值5.4亿美元的建设合同，从其他国家公司手中接手承建位于东哈州的阿克托盖铜矿选厂。中国有色不到两年就完成其他国家4年都没完成的工程。目前，哈铜有新的业务要开展，指定合作伙伴非中国有色不可。哈铜集团总裁诺瓦丘克由衷地对记者说，中国公司用中国速度，创造了同行业新的历史。



51个项目，总投资金额约270.75亿美元。中哈投资与产能合作早期收获的项目清单，为中哈首创的产能合作模式交出了一份亮丽答卷，给两国企业和民众带来实实在在收获。



"进口小哥哥"迪玛希收获中哈两国粉丝，"民相亲，关键在于青年之间的交往"



"你们知道迪玛希吗？"15日中午，阿斯塔纳出租车司机扎肯问记者。哈萨克斯坦国家电视台--哈巴尔电视台对中国节目《歌手》总决赛现场直播，迪玛希的精彩表演，不但赢得中国粉，在哈也人气大涨。



纳扎尔巴耶夫大学的学生看到中国记者很兴奋，纷纷表示要给迪玛希投票。这个在中国昵称"进口小哥哥"的哈萨克斯坦歌手，让这个国家沸腾了。



为了给迪玛希投票，很多哈国年轻人用上了微信。张汉晖大使说："越来越多年轻人愿意到中国发展，学汉语的也越来越多。"目前，哈萨克斯坦几乎所有政府部门都有能讲汉语的工作人员。留学中国，成为哈萨克斯坦年轻人的新时尚。



又一次心心相印。"为促进上海合作组织框架内青年交流，中国将在未来10年向上海合作组织成员国提供3万个政府奖学金名额，邀请1万名孔子学院师生赴华研修。"2013年9月，习近平主席在纳扎尔巴耶夫大学向青年学子发出留学邀请。2014年6月，习近平主席还会见了来华参加夏令营活动的纳扎尔巴耶夫大学师生。亲切的交流中，习近平主席向哈萨克斯坦师生谈及兼容并蓄的中华文明、古丝绸之路的悠久历史，亲力亲为播洒中哈友谊的美好未来。



目前，这所大学正努力推进与中国多所大学和智库开展学生交流和教师联合研究。今年夏天，该校将召开"一带一路"学术研讨会，邀请中亚各国和中国学者分享"一带一路"研究成果。



曾荣获中国政府奖学金的扎尔姆哈梅托娃，到习近平主席家乡陕西留过学。身为哈国家博物馆外事部执行主任的她倍感自豪："西安是丝绸之路起点，在那里我切实感受到中国人真友好，对‘一带一路'充满热情。"



漫步美丽的纳扎尔巴耶夫大学校园，看着迎面而来的一张张青春笑脸，想起习近平主席的话--



"国之交在于民相亲。民相亲，关键在于青年之间的交往。"



中哈友好的青春之歌，预示"一带一路"的美丽前景。

【来源：人民日报】