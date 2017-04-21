外国汽车厂商预计中国将成为电动汽车开发的核心

哈通社阿斯塔纳--据路透社消息，参加上海车展的业界高管表示，中国治理尾气污染的行动，将使这个全球最大汽车市场成为最先进的电动汽车技术的核心。以前这种先进技术都要从欧美输入。

外国汽车制造商多年以来一直在中国生产汽车，以满足这个全球人口最多的国家日益增长的需求。



但现在，一系列倡导清洁驾驶的提案鼓励他们在中国展开更多研发工作，这或将使中国成为先进电动汽车技术的全球领头羊。有人预言这种技术将是未来汽车行业的主导力量。



"我们相信，中国将成为电动汽车的领先市场，"大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)品牌主管Herbert Diess对路透表示。



"(中国)政府的政策明显倾向于电动汽车--提供高额补贴，合资形式的行业框架鼓励这些合资企业投资于电动汽车技术，"Diess表示，并称中国政府似乎是在复制日本混合动力汽车技术和德国柴油车的成功。



根据管理咨询公司麦肯锡，2016年生产的87万辆电动汽车中有43%是中国出产。德国和美国分别占23%和17%。



Diess表示，为扞卫在中国的市场份额，大众汽车将投资于中国本土开发的电动汽车技术。



"在中国这里，转型几乎更快。我们的合资企业合作伙伴，尤其是上汽，更加致力于转型。他们已经在考虑下一步棋，范围已经超出了像软件和半导体等领域，"但他并未详述。



**抢占先机**



总部位于英国的全球工程集团吉凯恩集团(GKN)周三称，从2018年开始，中国将成为其电动传动系统的全球生产中心，到2025年年产量将增至100万套。GKN为宝马i8及沃尔沃XC90供应零部件。



2018年，GKN将通过其中国合资企业--上海纳铁福传动系统有限公司(SDS)开始为中国国内汽车制造商生产电动传动系统，然后次年将为一家欧洲企业的小型汽车平台交付电动机、逆变器、轮轴及变速箱。



在扩大中国制造产能方面，戴姆勒DIAGn.DE紧跟德国竞争对手宝马(BMWG.DE)及大众旗下奥迪，目前该公司也准备在北京生产奔驰(Mercedes-Benz)电动汽车。



"我们将本地化生产奔驰电动车，"负责中国业务的董事唐仕凯(Hubertus Troska)表示。



并称"我们并不担心技术转移"至中国合作伙伴，他指的是对于中国企业可能最终利用从外国合作伙伴舶来的技术、对付合作伙伴的顾虑。