无核化运动国际科学峰会将在阿斯塔纳举行

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫20日会见帕格沃什科学和世界事务会议秘书长保罗•科塔-拉姆西诺。

会谈中，双方就在2017年于阿斯塔纳举行帕格沃什有关无核化运动的科学峰会一事进行了讨论。



托卡耶夫表示，哈萨克斯坦高度重视这一具有国际性意义的大型会议，在首都举办的重要性。



托卡耶夫表示，哈萨克斯坦始终支持帕格沃什科学和世界事务会议所秉持的立场，高度评价这一组织在实现国际无核化方面所做出的杰出努力。



议长还表示，帕格沃什科学和世界事务会议在阿斯塔纳举行国际性科学峰会，也是对纳扎尔巴耶夫总统为无核化运动所提供贡献，所做出的重要支持。







据悉，帕格沃什科学和世界事务会议（Pugwash Conferences on Science and World Affairs）是一个学者和公共人物的国际组织，目的是减少武装冲突带来的危险，寻求解决全球安全威胁的途径。



1955年《罗素-爱因斯坦宣言》发布，之后不久的1957年，该组织成立，创建人为约瑟夫•罗特布拉特（Joseph Rotblat）和伯特兰•罗素，创立地点为加拿大帕格沃什。罗特布拉特与帕格沃什科学和世界事务会议因在核裁军上的努力而获得了1995年诺贝尔和平奖。



【编译：木合塔尔·木拉提】