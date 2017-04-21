纳扎尔巴耶夫视察阿斯塔纳世博园区

哈通社阿斯塔纳 -- 4月21日，阿斯塔纳世博会筹备和首都发展问题相关会议在世博园区举行。纳扎尔巴耶夫总统出席，并听取世博会运营公司执行主席阿赫梅特江•叶西莫夫就世博会筹备进展所做的工作汇报。

叶西莫夫说，如今，世博园区内20座建筑物中有18座已完工，会议中心和宾馆正在紧张建设。世博会运营公司通过吸引投资，将宾馆建设成本缩减近300亿坚戈。运营公司还对会议中心的建设方案进行了修改，修改后的方案为工程节省了90亿坚戈的成本。两座建筑建设工程将于5月底前完工。这里将成为迎接外国总统、举办世博会开幕式的重要场地。



据叶西莫夫介绍，截至目前，确认参展的115个国家中，共有110个国家已入驻各自的展厅，90个国家已开始国家馆装饰工作。哈方将开辟一窗式服务，同时还为各参展方提供签证办理、税务、银行、保险等服务。截至目前，共有2.8万多人已通过认证鉴定。此外，世博园区内建设了能容纳500名记者的新闻发布中心、世博会安全保障中心以及为参展方提供海关服务的物流中心。





叶西莫夫表示，世博会期间，阿斯塔纳将迎来230万各国游客，参观人数预计将达500万人。截至目前，世博会共售出93万张门票，共有44个国家购买门票。



纳扎尔巴耶夫说，经各方共同努力，世博会筹备工作进展顺利，世博园区建设工程已接近尾声。通过举办一届高水平、高质量的世博会，哈萨克斯坦将向国际社会展示独立至今所取得的成就。





纳扎尔巴耶夫表示，近5年来，阿斯塔纳生产总值增长3倍，引资4.5万亿坚戈，对国家经济的贡献率上升至12%。



总统说，首都中小企业占全市经济总量的46%，这一数值较其他地区相比处于最高水平。阿斯塔纳开始逐渐变为"百万富翁之都"。2016年，全国共有1080万平方米住宅投入使用，而阿斯塔纳有230万平方米住宅投入使用，占全国总量的20%左右。随着时间流逝，阿斯塔纳正逐渐转变为举办全球盛大活动和会议的重要城市之一。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】

