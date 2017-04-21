前中国驻哈大使：“一带一路”已经远远超越了地域的概念

哈通社阿斯塔纳 -- 中国前驻哈萨克斯坦大使姚培生表示，”一带一路“是一个旨在寻求互利共赢道路的探索，这一倡议的落实和发展，为世界经济带来了巨大的利好。

在21日接受中国人民网访谈时，姚培阐释了"一带一路"倡议提出的背景、优势等，并指出，作为第二大经济体的中国，有许多国内外需要的优势产能。



”’一带一路‘倡议提出时，周边地区特别需要铁路、核能；同时，金融危机使各国受到冲击，更需要中国发挥优势和能力；另外，中国与中亚等多国已有多年合作关系，拥有良好历史人文基础。各国的发展需要新的平台，需要出海口，有希望中国用道路交通等设施将它们的产品输送到世界各地的强烈愿望。“姚培生说。

姚培生强调，随着"一带一路"倡议的不断落实，它正在给世界带来利好。



姚培生表示，事实证明，"一带一路"是非常好的公共产品。"一带一路"已经远远超越了地域的概念，拉美国家、西欧国家也要参加。因为一带一路不是谋私利，而是互利共赢。



姚培生，中国知名外交家，1999年12月-2003年8月任中华人民共和国驻哈萨克斯坦共和国特命全权大使。



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