拉米雷兹：随时愿意大战戈洛夫金

哈通社阿斯塔纳--sports.kz.消息，现WBO超中量级拳王、墨西哥拳手吉尔贝托•拉米雷兹（34-0,24-KO）23日向媒体表示，等自己击败挑战者马克斯•伯萨克（33-41-1,15KO）之后，随时愿意大战现役中量级第一人戈洛夫金（37-0,33KO）。拉米雷兹自自去年4月完胜亚伯拉罕之后一直没有比赛。2016年7月23日，阿鲁姆曾给他安排了一场比赛，不过他的胳膊做了手术，一直休养至今。

拉米雷兹说："对于伤情我很泪丧，不过身体和精神上都得到了休息，就当是一种福利吧。我现在感觉身体强壮多了，焕然一新。对伯萨克的比赛，我知道不轻松，因为，这个层次的比赛没有简单的，我要第一次卫冕腰带，对此我很高兴，也很激动。"

对于戈洛夫金的大战，拉米雷兹说："任何时间我都可以打。不过眼下只能全神贯注于伯萨克，我想打败他，卫冕金腰带。等打完后，我再看看什么情况。我只想和最优秀的人比赛，无论是我这个级别的，还是P4P顶级拳手。只要他们想打，我就打，不会把机会给那些愿意比赛的人。"



25岁的拉米雷兹战机34战全胜，24场比赛KO对手。他身高1.89米，臂展1.91米。



【编译：金桥】