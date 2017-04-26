苹果公司计划拓展业务 目标太空

哈通社阿斯塔纳 -- 据媒体报道，苹果最近从谷歌挖来了两位航天器和卫星项目高管-John Fenwick和Michael Trela，或将涉足太空业务。

据Linkedin个人资料，Fenwick在2014年8月至2017年3月间担任谷歌的航天器运营主管，Trela在同期担任谷歌的卫星工程负责人。

同时有报道称，苹果已与航空巨头波音进行沟通，希望以投资人或合伙人形式加入波音的卫星宽带计划。波音计划利用1000颗近地轨道卫星打造"太空互联网"。

这意味着，苹果或将于SpaceX展开竞争。

特斯拉和SpaceX公司CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）于2015年就曾提出太空互联网项目。

他的私人太空公司SpaceX已于2015年向美国联邦政府提出申请，允许它在太空中测试互联网服务。SpaceX计划在地球低轨道构建一个由4000颗小型廉价卫星构成的星座，向整个地球提供高速互联网接入服务。

据《华尔街日报》年初报道，SpaceX计划最早于2019年推出卫星互联网业务。SpaceX预计，到2015年该业务将拥有4000万用户，并为公司带来300亿美元收入。对比之下，SpaceX主营的火箭发射业务去年收入仅为约50亿美元。



【编辑：木合塔尔·木拉提】