美国研制出人造子宫 有望提高早产儿存活几率

哈通社阿斯塔纳 -- 美国科学家研制出人造子宫，让早产羊羔得以在其中存活并持续发育。如果进展顺利，这一发明或有望在3至5年内展开人体实验，用以提高早产儿存活率。

据新华社消息，美国费城儿童医院研究人员用塑料做成类似子宫的容器，在其中注入温水和盐，模拟孕期子宫羊水。从母体剖腹取出的早产羔羊被立即置入人造子宫中，如在母体内一样吸入并吞下其中液体。人造子宫接有专门管道，每天注入定量"羊水"，确保生活其中的羊羔获得新鲜供给。

不同于母羊体内的胎儿，实验羊羔没法从母体中汲取氧气和养料，而是通过脐带与特制"机器胎盘"连接实现血液氧合。这一过程中，羔羊的心跳将"用过的、废旧"血液挤压到机器中，更新之后回流到羔羊体内。

"我们以一动不动、大多时间在睡觉的微小胚胎开始实验，"研究参与者埃米丽·帕特里奇说，"四周时间里，我们看到这个胚胎睁开眼睛、长出羊毛，在羊水中呼吸、游泳。"

共有8头早产羊羔用于人造子宫实验，其中5头相当于23周人类早产儿大小，另外3头孕周略长。它们全部正常发育，血压和其他健康指标稳定，在人造子宫期间没有其他并发症。

研究人员称，整个体系试图模拟真实子宫，延长23周至24周早产胎儿待在模拟母体内的时间，从而提高它们的存活率。相关研究发表于《自然·通讯》杂志。目前，研究团队已经与美国食品和药物管理局开始商谈，希望能在3至5年内展开人体实验。他们称，无意取代人体子宫或挑战胚胎生存极限，只希望探索更好方法照顾过早出生的胎儿。

英国广播公司引用数据报道，孕期23周之前出生的早产儿存活率几乎为零，23周早产儿存活率为15%，24周存活率为55%，25周存活率为80%。