迪玛希正在努力学习中文

哈通社阿斯塔纳 - 迪玛希•库代别尔艮的正式代表阿勒帕慕斯•沙雷莫夫26日表示，由于迪玛希同中国方面的协议尚未到期，歌手目前还不能同其他媒体直接接触。

阿勒帕慕斯同时表示，目前尚不能透露协议到期的具体时限，但他可以代表迪玛希回答媒体想要知道的一部分疑问。



不过，阿勒帕慕斯也承认，对于迪玛希个人的想法，尤其是在中国期间的感想、收获以及在参加《歌手2017》后的感受等，依然只有迪玛希自己有权作出解答。



对于"相比中国庞大的歌迷数量，是否会感觉哈萨克斯坦的支持者相对变成了少数"这样的问题时，阿勒帕慕斯则表示："不能这样理解"。



"我们不曾觉得哈萨克斯坦的支持者变成了少数。我们都看到了，在哈萨克斯坦民族和睦大会的晚会上，可以说是‘哈萨克斯坦'这个国家在向迪玛希表达着支持与热爱，这又怎么会让人觉得少呢？无论迪玛希身在何处，祖国和家乡都是不可替代的。"阿勒帕慕斯对记者强调。



据歌手的代表透露，目前来自中国支持者们所赠送给迪玛希的礼物，都已运抵哈萨克斯坦。



阿勒帕慕斯还表示，对于迪玛希而言，与自幼崇拜的偶像成龙的会面，可能是他此次中国之行中收到的最珍贵的"礼物"。迪玛希为偶像演奏了冬布拉，还为成龙披上了哈萨克传统长袍，而成龙也赠送了一件专属于迪玛希的"成家班"夹克，这些都令迪玛希激动万分。



据其透露，目前迪玛希正在学习中文。



"迪玛希正在努力学习中文和英文，毕竟他要演唱的曲目包括了中文、英文、法文和意大利文等，掌握这些语言对他很重要。"阿勒帕慕斯说。



[【编译：木合塔尔·木拉提】