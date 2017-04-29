《迪玛希》一书作者：若能在华出版 将是一件好事

哈通社阿斯塔纳 - 28日，一本关于迪玛希的著作即将于近期面世的消息，随着各大媒体的传播而迅速受到了广泛的关注。

大众，尤其是迪玛希•库代别尔艮的歌迷们（包括数量庞大的中国粉丝群体），都对这本书籍表现出了浓厚的兴趣。



这是一本什么内容的书籍？它是什么体裁的著作？具体何时上市？会有中文版么？如何购买？--支持者们通过互联网平台，在Facebook和微博等网站上留下了这一系列的疑问。



带着这些疑问，哈通社记者同这本书的作者，哈萨克斯坦欧亚大学传媒与公共关系学系副教授、著名阿肯和诗人沃恩阿伊古丽•图尔詹女士取得了联系。







作者表示，在中国的《歌手2017》节目决赛当中，迪玛希虽然最终屈居亚军，但通过此前数轮的精彩表现，他已经向世人证明了自己无与伦比的音乐素养与天赋。



"歌者的技艺，不是那种简单到放在天平上用砝码来称量的事物。这是一门艺术，要从艺术的角度去衡量。在这本名为《迪玛希》的书中，我详细的分析了迪玛希对音乐的热情和执着，以及这种热情和执着的根源。" 沃恩阿伊古丽•图尔詹女士说。



据作者透露，在《迪玛希》一书当中，她详细讲述了观众接受某一种艺术形式的过程，并对《歌手2017》节目形式的特色，以及中国观众的特点进行了分析。



"中国听众在节目过程中所表现出的艺术素养，或许应该成为其他国家听众的表率。这种良好的素养令我欣赏，对此我在书中毫无讳言。"她说。







《迪玛希》一书作者 欧亚大学副教授 沃恩阿伊古丽·图尔詹



图尔詹女士还表示，在《迪玛希》一书当中，她对迪玛希如何精进个人的唱功，从其父母身上学到了哪些优秀的素质并将其融合、体现在自己身上，以及"形象（image）"的概念与重要性，进行了深入的分析。



"我多年来从事公共关系学方面的研究，并与土耳其伊斯坦布尔大学教授艾德尔米及阿伊拉•沃凯合作发表过相关著作。此外，我还是《形象学（Imagology）》一书的作者，并负责这一学科的教学工作。我相信，我在《迪玛希》一书当中，对迪玛希个人形象内在、外在特征的分析，将会对读者们，特别是艺术道路上的朋友起到很好的帮助。"她说。



图尔詹女士指出，该书的写作中，得到了迪玛希父母的大力支持，提供了许多重要的资料。







作者称，在这《迪玛希》一书当中，她还写到了关于迪玛希童年的许多内容，包括其人生观和价值观形成的重要原因等等。



对于作品受到中国读者的关注，图尔詹女士表示既惊讶又高兴。



"若能够出版中文版，并在中国发行这本书，当然是一件好事。这将为两国人民之间文化领域的交流起到很好的效果。" 沃恩阿伊古丽•图尔詹女士说。



【编译：木合塔尔·木拉提】