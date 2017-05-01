阿拉木图市长：应进一步巩固哈萨克斯坦民族团结

哈通社阿拉木图 -- 5月1日，阿拉木图居民在共和国广场举办演出活动，庆祝哈萨克斯坦团结日。阿拉木图市长包尔詹•拜别克出席。

活动期间，除我国艺人外，来自阿塞拜疆、鞑靼斯坦、乌兹别克斯坦的艺人为观众献上精美的歌曲和舞蹈。









拜别克强调，哈萨克斯坦民族团结是世界的典范，进一步巩固民族团结具有重要意义。



"5月1日是哈萨克斯坦民族团结日，祝贺全体哈萨克斯坦人民节日快乐，祝全国各族人民团结和睦，愿哈萨克斯坦国泰民安。我们去年隆重庆祝了国家独立25周年。犹如纳扎尔巴耶夫总统所言，哈萨克斯坦是团结国家，我们应为进一步巩固民族团结作出努力。哈萨克斯坦为所有民族代表创造机会，使他们能保存和发展属于自己的传统习俗、用母语念书等。在总统的英明领导下，22年前成立的民族和睦大会为巩固民族团结作出了巨大贡献。我们应团结一致，为推进国家发展携手努力。"拜别克在节日致辞中说。













当日，共有300多名舞蹈演员参加以"哈萨克斯坦是我们共同的家"为主题而举办的演出活动，为观众呈现了优美动人的舞蹈。尤其是民族舞蹈表演和外国游客更是为节日庆祝活动增添几分色彩。





来自阿塞拜疆的歌手奈利演唱的歌曲《我的人民》和乌兹别克斯坦歌手罗巴尔•扎霍迪耶娃演唱的歌曲《Rumolim》令在场观众惊叹不已。我国歌手海拉特•努尔塔斯也为观众演唱歌曲《万岁，哈萨克斯坦》。





今日的节日庆祝活动将持续至傍晚。届时，土耳其合唱团将为观众演唱哈萨克语歌曲。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】