阿拉木图将设立纪念碑 纪念苏联人造大饥荒遇难者

哈通社阿斯塔纳 - 为纪念1931-1933年大饥荒死难者，阿拉木图市将建立一座纪念碑。

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统此前曾就设立"大饥荒纪念碑"一事，对阿拉木图市长作出指示。



5月1日，阿拉木图市市长包尔詹•拜别克与一批专家学者，就"大饥荒纪念碑"相关事宜进行了讨论。



纪念碑将由三位雕塑师：杜拉特•乌森巴耶夫、阿伊多斯•布尔库特巴耶夫和哈纳特•别古力耶夫共同完成。



纪念碑筹备委员会此前已对三位雕塑师提交的设计方案进行了审议。



据悉，纪念碑将安置于阿拉木图市卡班拜勇士大街与纳乌鲁兹拜勇士大街交汇处的广场当中。值得一提的是，1992年，该广场便已经为纪念碑预留了安置位，并在指定区域设立了醒目的标识物。



纪念碑设立仪式，计划于5月31日--政治迫害和大饥荒受害者纪念日举行。



1931-1933年期间，因苏联当局发动清洗富裕牧民及收缴牛羊-粮食为目的的征缴行动，导致哈萨克斯坦境内爆发严重饥荒，造成了巨大的人道主义灾难。



统计显示，人造大饥荒导致哈萨克斯坦近300万人口非正常死亡，约150万人被迫逃离家园，人口损失占当时哈萨克斯坦总人口的60%-65%。



【记者：阿斯哈尔·奥玛若夫 编译：木合塔尔·木拉提】