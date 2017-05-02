叶尔泰：做哈中“文化丝路”的使者

哈通社阿斯塔纳 -- 中国官方媒体CCTV《一带一路 合作共赢·民心相通》专题节目5月1日对哈萨克斯坦汉学家叶尔泰·努斯普詹诺夫进行了报道。

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今天的民心相通，让我们来认识一位在哈萨克斯坦的电视工作者--努斯普詹诺夫·叶尔泰，近年来，他先后把《舌尖上的中国》《温州一家人》《伪装者》等中国热播的电视节目引进到哈萨克斯坦，让更多的哈萨克斯坦观众进一步了解了今天的中国。

哈萨克斯坦汉学家叶尔泰：我的家乡哈萨克斯坦 挨着中国，我的爸爸和妈妈以前在中国住过，我从小就想学中文。

今年34岁的叶尔泰，出生在哈萨克斯坦东南部的阿拉木图，这里与中国的新疆接壤，也是古丝绸之路的必经之所，因为从小随父母在中国生活过几年，叶尔泰对中国一直怀有特殊的感情，从哈萨克斯坦大学毕业后，他来到了中国的东北大学学习。

哈萨克斯坦汉学家叶尔泰：我刚到沈阳市那天已经很晚，晚上11点多，但是我很惊讶的事情就是，在我旁边的坐的一个中国人，他帮我拿到我想要去的东北大学。我给他钱，但是他也不收，但是他说不要，因为你不会中文，所以我们中国人应该帮助别人，需要帮助的别人。

在异国他乡，这种萍水相逢的友好，让叶尔泰对中国产生了强烈的好感，留学生活结束后，叶尔泰进入到了哈萨克斯坦国家电视台工作，中国的许多热播影视剧他都非常关注，2012年，当看到讲述浙江温州商人创业奋斗历程的电视剧《温州一家人》时，叶尔泰被深深打动。

哈萨克斯坦汉学家叶尔泰：这部电视剧里的主角是阿雨那个小的姑娘，她是从一个小的农村里长大的一个小的姑娘，她的爸爸把她派到意大利去留学，在那里留学过。她年龄还小，但是虽然她的年龄小，但是她还是很勤劳，所以我特别喜欢她。

剧中中国人的勤劳和奋斗精神让叶尔泰深受触动，他想让更多的哈萨克斯坦观众也关注到这部电视剧。2015年，叶尔泰开始着手《温州一家人》的哈萨克语译制工作，这部电视剧在当地播出后，取得了不错的反响。





哈萨克斯坦观众：《温州一家人》里面最喜欢的还是主人公父女。尤其是父亲的勤劳，能为了事业拼尽全力。这对我国刚起步的企业家们来说是非常好的一课。我自己看过整部剧后就学到了很多东西。非常喜欢。

观众的认可更加激发了叶尔泰的热情，2016年，另一部青年抗战题材的电视剧《伪装者》也被他翻译成了哈萨克语，一经播出，便引发了当地观众追剧的热潮。

哈萨克斯坦观众：《伪装者》里面，明台接到了要杀自己大哥的命令。而他为了保卫自己的祖国最终还是决定了要下手。我很喜欢这个桥段，让我觉得这部电视剧很有教育意义。

哈萨克斯坦观众：我们这边很少有中国电视剧，其实整体关于中国的信息就非常少。所以我们才会有一些错误的认识。就是不了解，关于中国，关于中国人民都没概念。

记者：现在看过中国电视剧之后有了改观。

对，看过电视剧后就改变了自己的看法和观点。

除了热播影视剧的译制工作，近年来，中国综艺节目的影响力和对歌手潜力的发掘，也引发了叶尔泰的关注，2017年初，他将哈萨克斯坦歌手迪玛希推荐到中国的综艺电视节目，通过迪玛希，两国观众加深了对彼此文化的了解。他还积极筹备在哈萨克斯坦举办中国电影节，如今，他正在着手写一本书，这本书的名字就叫《我看到的中国》。

哈萨克斯坦汉学家叶尔泰：我觉得每个国家有每个国家的文化，中国的"一带一路"，和哈萨克斯坦的(英文)，也就是说，光明之道，很像，世界很多国家都有经验要交流，我觉得我们应该做的是，人和人之间的丝绸之路，丝绸之路不仅仅是在经济方面的合作，我们应该做好文化方面的丝绸之路。

【编辑：木合塔尔·木拉提】