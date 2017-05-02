宗教事务部部长：蓄长须着黑袍者犹如外来人

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦宗教事务和社会组织管理部部部长努尔兰•叶尔梅克巴耶夫5月2日表示，虽然目前政府尚无出台针对某类宗教服饰的禁令的计划，但并不排除今后会有类似政策的可能性。

叶尔梅克巴耶夫说，纳扎尔巴耶夫总统在同哈萨克斯坦伊斯兰教事务管理局领导人的见面会上曾强调指出，留大胡子、截短裤腿和面纱黑袍的出现，并不是单纯的个人服饰选择自由，其背后存在深意。



部长表示，哈萨克斯坦共和国保障每一位公民的自由权力，这其中包括了选择个人着装的自由。



"但是，一部分人通过具有特殊辨识度的服装，刻意的将自我同社会割裂开来，形成一个与整体社会存在明显区别的群体。在大多数的民众眼中，他们的服装、言行令人非常陌生，这种装扮表现的仿佛不是哈萨克斯坦人，而是来自另一个国家的、另一个文化的外来者。"叶尔梅克巴耶夫说。



部长认为，有必要首先在这类人群中开展宣传教育工作。



"众所周知，在许多国家，特别是中东地区的国家，不仅对本国居民，对外国游客也有着装上的特殊要求。而在哈萨克斯坦则没有这个规定，大多数人选择身着现代服饰，以及哈萨克传统的服装。总之，这是一个比较敏感而特殊的话题。"他说。



叶尔梅克巴耶夫表示，关于宗教服饰和装扮所带来的社会问题，需要经过细致的讨论来制定相应的举措。



值得一提的是，5月2日召开的政府工作会议，就我国当前的宗教政策进行了讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】