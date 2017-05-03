首任总统基金会同阿塞拜疆盖达尔•阿利耶夫基金会签署合作备忘录

哈通社巴库 -- 5月2日，首任总统基金会执行董事哈纳特•朱玛巴耶夫同阿塞拜疆盖达尔•阿利耶夫基金会执行主席阿纳尔•阿列克贝罗夫在巴库签署公共事务、文化、科学和教育合作备忘录。

朱玛巴耶夫表示，两个基金会工作涉及相似领域。盖达尔•阿利耶夫基金会在教育、文化、科学和公共事务等领域积极实施一系列重要项目。在双边合作基础上，哈萨克斯坦和阿塞拜疆定能从实施鼓励两国青年人才和科学家的一系列合作项目中取得更多成就。



阿列克贝罗夫对哈方支持盖达尔•阿利耶夫基金会的所有倡议表示感谢。他表示，相信两国民间交流会不断增强，两国实施的合作项目将为深化阿哈友谊和合作起到重要的推动作用。



随后，朱玛巴耶夫一行参观了盖达尔•阿利耶夫中心展厅以及盖达尔•阿利耶夫博物馆。





首任总统基金会旨在实施总统提出的政策、增强青年创意与智力潜能、组织慈善及社会调查工作。2017年，首任总统基金会计划举办80余项国际活动。



盖达尔•阿利耶夫基金会成立于2004年，致力于实施教育、卫生、文化、体育、科学和技术、环保、社会及其他一些领域的重要项目。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】