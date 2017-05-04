《金融时报》：中国货币市场利率升至两年高位

哈通社阿斯塔纳 - 据《金融时报》报道，中国的一个关键货币市场利率周三达到两年来的高点，此前中国央行从银行体系抽走现金，这是通过挤压流动性来遏制金融风险的持续努力的一部分。

中国当局面临一个棘手任务：对高风险金融工具加强监管，同时不会令投资者紧张，也不致推高实体经济借款成本。自中国国家主席习近平上周在中共中央政治局会议上表示，金融安全对经济和社会发展具有"战略重要意义"以来，短期贷款利率上升。



投资者将其讲话解读为货币政策将会收紧的迹象。全国银行间同业拆借中心(National Interbank Funding Center)的数据显示，基准的7天加权平均回购利率上周五达到两年来的高点3.18%，本周三又回到该水平。同样，上海银行间隔夜同业拆放利率(Shibor)昨日达到2.85%，创下自2015年4月初以来的最高水平。



周三，中国人民银行(PBoC)让其向商业银行发放的2300亿元人民币（合330亿美元）6个月中期借贷便利(MLF)到期，粉碎了央行会滚转这些贷款的希望。失去MLF流动性的影响，只有一部分被周三通过7天、14天和28天逆回购操作注入的1700亿元人民币抵消。截止上周末，中国在2017年迄今通过公开市场操作净回收了8150亿元人民币流动性。



除了央行的流动性管理以外，利率上升还归因于对理财产品的监管打击；理财产品是流行的高收益工具，其风险之高是出了名的，但它们支撑着中国银行间市场数万亿元人民币的交易。在多年债务失控增长之后（许多信贷是通过不正规的表外融资提供的），监管机构出台了推动去杠杆化的全方位举措，监管收紧就是这些举措的一部分。



麦格理证券(Macquarie Securities)驻香港的首席中国经济学家胡伟俊(Larry Hu)表示："政策制定者渴望给泡沫排气，但我不认为他们希望出现信贷危机。如果收益率持续走高，（央行）可能会注入更多流动性，并要求大银行增加放贷。因此去杠杆化并不容易，但也不太可能变得太难看。"



监管收紧导致大银行在向其他金融机构（尤其是在中国货币市场上变得日益重要的信托和证券经纪机构等非银行集团）放贷方面更加谨慎。



流动性趋紧也影响了债券市场。中国证券登记结算公司(China Securities Depository and Clearing)的基准数据显示，5年期中国政府债券的收益率上周五收至3.41%，创下两年来的最高水平。收益率走势与价格走势相反。



中国人民银行此前使用MLF来缓冲资本外流导致的流动性紧张。然而，最近几个月资本外流减缓，降低了针对性注入流动性的需要。



北京中信证券(Citic Securities)的首席固定收益分析师明明周三在一份简报中写道："最近，外汇形势有所改善，财政支出增加，因此中长期流动性供应相当充足。大规模展期MLF的理由减弱。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】