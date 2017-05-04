美国假新闻在中国社交平台泛滥

哈通社阿斯塔纳 -- 美国假新闻正渗入中国，在中国最流行的一些社交平台上，为赚取广告收入而开设的营销号如潮水般涌现。中国的媒体环境是世界上控制最为严密的之一。

据《金融时报》报道，通过在微信(WeChat)和微博(Weibo)上大量发布"骗点击"的新闻，一些渠道赢得了数以十万计的关注者，从而有资本销售广告位。

假新闻现象催生了一个家庭作坊式行业：在线事实核查员在中国社交媒体上发布自己的发现，驳斥从广告到评论文章的一切虚假内容。

一位要求匿名的人士表示："人们真的想要阅读外国媒体和外部的新闻源，但大多数人没有阅读原始文章所需的英文水平。

"因此读者们转向这些信源和微信渠道，按道理它们应该做的是选取外国新闻并进行翻译。"

反海外谣言中心(Stop Foreign Rumours Centre)创始人Duan Lian表示，他在美国总统大选之后开始开展事实核查，因为大量的假消息被疯转。反海外谣言中心开设了微博和微信账号。

曾在中国社交媒体上广泛流传的一系列文章称，据说希拉里•克林顿(Hillary Clinton)在去年总统大选期间承诺为公立大学亚裔美国学生的比例设置上限，这激怒了中国读者。

由于担心可能因散布假新闻承担责任，中国科技公司开始投入资金开展事实核查。

例如，微信(WeChat)所有者腾讯(Tencent)推出了一个事实查证网站"较真"，主要致力于揭穿虚假的健康信息，在这个痴迷于长寿的国家，这种假新闻获得了一群容易受骗的受众。

中国最大新闻应用之一"今日头条"称，该应用利用机器学习软件发现"可疑文章"，此前在几次事件中，该应用被批发布耸人听闻的信息。员工会从被标记的内容中随机抽取样本进行复查，以改进机器学习算法。

【编辑：木合塔尔·木拉提】