俄罗斯数十万人欲阻止中企取贝加尔湖水制瓶装水

哈通社阿斯塔纳 -- 俄罗斯贝加尔湖畔伊尔库茨克地区的民众近日在网上发起两份请愿，要求政府阻止中国企业在贝加尔湖畔建瓶装水厂。

俄罗斯"新闻世界"网2日报道称，目前两份请愿书的签名人数共计接近30万。发起人计划将向地方政府、俄国家环保部门和总统府递交请愿书。

俄政府未对相关请愿发表评论，但据俄罗斯《生意人报》2日报道，俄政府方面对水资源出口持支持态度。俄总统生态问题全权代表谢尔盖·伊万诺夫表示，俄未来将成为最大的净水出口国，"我们正在以每升2美元的价格向中国出售贝加尔湖湖水"。

据俄罗斯"rosbalt"新闻网报道，俄网络上的一封请愿书称，贝加尔湖独特的气候条件使得很多候鸟在那里生活，其中包括稀有鸟类。中企在湖畔建瓶装水工厂会给贝加尔湖生态带来无法弥补的损害。从湖中取水需要沿湖铺设至少3公里长的管道，还会大范围地封锁湖畔，这将影响附近渔民到贝加尔湖打鱼。

另一份请愿书称，贝加尔湖正在逐年变浅。瓶装水工厂每天将抽取50万升的湖水，"如果这种开发继续下去，我们的子孙会失去这个最大最纯净的淡水库"。

【编辑：木合塔尔·木拉提】