外交部长总结阿斯塔纳叙问题和谈第四轮成果

哈通社阿斯塔纳 - 外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫4日对第四轮阿斯塔纳叙利亚问题和谈成果进行总结。

"自今年3月第三轮和谈结束后，叙利亚境内发生了多起悲剧性事件，并导致叙利亚问题愈发紧张。但与此同时，阿斯塔纳叙问题和谈的重要性和影响力也在不断提升。叙利亚问题的继续复杂化，不符合任何一方的利益。尤其是在阿斯塔纳和谈期间，各方一致达成的停火协议及与之相关的各项措施，意义重大。"阿布德拉赫曼诺夫强调说。



外交部长还指出，在此次第四轮会谈期间，担保国家及其他各与会国均派出了具有重要地位的代表参会。



"众所周知，阿斯塔纳和谈的根本目的，在于完整落实停火机制，彻底实现叙利亚境内流血冲突的结束。但必须指出，在阿斯塔纳达成的协议，若无法得到各方的如实履行便将毫无意义。无论何时，我们都坚信唯有政治对话才是解决冲突的根本。"阿布德拉赫曼诺夫说。



外长还表示，阿斯塔纳和谈是日内瓦和谈不可分割的重要组成部分。哈萨克斯坦始终认为，日内瓦和谈是联合国框架下解决叙利亚问题的主要平台。



"但我们必须清楚地认识到，日内瓦和谈的成就同在哈萨克斯坦首都举行的和谈成果紧密相连。在这方面，冲突各方对停火协议的遵守，以及担保国家对停火机制的监督十分重要。在阿斯塔纳达成的各项协议，不应仅仅停留在纸面当中。若想要保持国际社会以及叙利亚人民的信任，必须做出具有实效的成果。"阿布德拉赫曼诺夫说。



外长还强调指出，通过连续四轮的会谈，阿斯塔纳和谈证明了自身的价值，与会冲突各方通过阿斯塔纳这一平台得以广泛的发表各自的诉求，并签署了具有实质性意义的协议文件。



值得一提的是，在本轮和谈当中，停火担保国俄罗斯、土耳其和伊朗签署了在叙利亚境内建立冲突降级区的备忘录。



阿斯塔纳叙利亚问题和平会议第四轮会谈将于2017年7月举行。



【编译：木合塔尔·木拉提】