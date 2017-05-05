中国驻哈使馆向在哈东干人赠送现代化汉语教材

哈通社阿斯塔纳--据国际在线报道，5月4日，中国驻哈大使张汉晖在阿斯塔纳北京大厦会见我国东干人协会主席安胡塞，就两国人文合作深入交换了意见，并通过该协会向在哈东干人赠送由使馆出资订制的500套快捷汉语教材（包括2500册教学书籍和500支点读笔）。

张汉晖表示，在哈东干人作为两国人民友好的重要桥梁，为增进中哈人民相互了解和友谊发挥了重要作用，也为推动中哈睦邻友好和务实合作作出了积极贡献。东干人在哈生活一百多年来不忘中华传统文化，较好保留了中国陕甘地区的方言及风俗习惯。当前，在两国领导人的亲自关心和推动下，中哈关系快速健康发展，为包括东干人在内的两国各族人民提供了前所未有的发展机遇。使馆将一如既往地支持在哈东干人开展汉语教学，更好地投入到中哈友好事业中来。



安胡塞对张汉晖和中国使馆一直以来给予哈东干人的支持和帮助表示衷心的感谢。他说，目前在哈有15所东干学校，共有约1.7万名学生，他们都非常渴望学习汉语。中国使馆赠送的现代化汉语教材非常先进，可实现全程语音自助教学，这是给在哈东干人最珍贵的礼物。不仅有助于东干人学习纯正的现代汉语，更让大家感受到了来自故乡的温暖和关怀。