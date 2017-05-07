纳扎尔巴耶夫：我国神圣的陆地、天空、海域得到坚定维护

哈通社阿斯塔纳 -- 5月7日，旨在纪念武装力量成立25周年和二战胜利日的阅兵式在位于阿斯塔纳的"哈萨克耶勒"广场举行。纳扎尔巴耶夫总统出席仪式，并致辞。

纳扎尔巴耶夫说，长期以来，我国神圣的陆地、天空、海域得到坚定维护。



总统说："在庆祝共和国独立25周年的同时，我们今天迎来了武装力量成立25周年纪念日。25年前的今天，我签署了关于成立武装力量的总统令。在这短暂的25年中，哈萨克斯坦武装力量日益发展壮大，成长为今天各军兵种齐全的现代化的威武之师。军人肩负着保卫国家的神圣使命，是国家领土与主权的坚定捍卫者。我们已进一步明确国家安全战略涉及的主要方向，并制定军事准则。随着国家经济稳步发展，我国武装力量也得以快速发展。军事安全是‘哈萨克斯坦-2050'发展战略主要的发展方向之一。哈萨克斯坦军人在世界各个角落光荣执行着维和使命。我们的军队被认为是独联体国家最强的军队之一。"





"正如包尔江•莫穆什吾勒所言，‘军事教育不能从穿上军服后开始，而要从摇篮抓起。'维护国家安全是每一位军人的神圣使命。为了维护国家安全、确保共和国独立，你们从入伍的那天起就付出了大量的汗水，正因为军人，长期以来，我国神圣的陆地、天空、海域得到坚定保护，今日举行的阅兵仪式充分证明了这一切。"纳扎尔巴耶夫说。.



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦武装力量永远都是国家独立的主要支柱。





纳扎尔巴耶夫说："长期以来，你们一直忠实履行着维护国家安全的神圣使命。这些年来，你们不断增强专业知识和军事技能，并为巩固和发展友爱与和谐作出了重要贡献。今日的阅兵式将展现哈萨克斯坦军队的军事力量和高昂的精神。"



纳扎尔巴耶夫要求哈萨克斯坦军人继续传承祖宗的英勇气概，并对二战退伍军人为创建独立、强大的哈萨克斯坦而创造的条件表示感谢。



【编译：昂哈尔 审校：金桥】







