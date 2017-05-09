阿富汗巴基斯坦爆发边境冲突

哈通社阿斯塔纳 -- 巴基斯坦军方5月7日表示，在阿富汗与巴基斯坦交界处爆发的战斗中，阿富汗至少有五个检查站遭到摧毁，50名安全部队成员死亡，但是阿富汗官员则称这一说法"毫无根据"。

巴基斯坦少将纳德曼·艾哈迈德在杰曼边境口岸告诉记者，自战事于5日爆发以来，也有两名巴基斯坦军人阵亡，另有九人受伤。他说，另有100名阿富汗安全部队成员受伤。

然而，阿富汗内政部发言人纳吉布·达尼什对这一说法提出异议，坚称没有检查站遭到摧毁。

"这是毫无根据的。"达尼什说。他说，两名阿富汗边防警察在边界的阿富汗一侧遇害，另有11人受伤。他说，在袭击中受伤的主要是平民。

巴基斯坦和阿富汗军队自5日以来在巴基斯坦西南部俾路支省的杰曼边境口岸发生冲突。最近一轮的冲突是这两个邻国之间紧张局势的危险升级。双方共享长达2200公里、管理松懈的边界。

巴基斯坦官员说，阿富汗安全部队向巴基斯坦普查工作人员及护送他们的军人开枪，双方然后爆发了战斗，共造成九名平民丧生，包括妇女和儿童。

巴基斯坦官员说，人口普查工作人员当时正在沿边界的村庄里挨家挨户展开工作，之前已通知阿富汗政府。

双方在当地的军方指挥官通过为这种情况设立的热线来给局势降温，5日的战斗暂时平息，但在周末又再度点燃。



【编辑：木合塔尔·木拉提】