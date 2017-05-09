纳扎尔巴耶夫总统向全体国民致以"胜利日"问候

哈通社阿斯塔纳 - 纳扎尔巴耶夫总统5月9日向位于阿斯塔纳的"祖国保卫者"纪念碑敬献花圈，并在随后发表的讲话中，向全体哈萨克斯坦人民致以"胜利日"的祝贺。

在讲话中，纳扎尔巴耶夫总统表示，每年的5月举行盛大的活动庆祝反法西斯战争胜利，是哈萨克斯坦多年来的传统。



"在人类的历史上，不曾有过如此残酷而悲壮的战争。在这场由法西斯发动，夺走了上亿人的生命，摧毁了无数城市的战争当中，我们的先辈浴血奋战并最终取得了胜利。正是在这一胜利的基础上，我们才拥有了今天和平美满的生活，能够让我们的子孙健康茁壮的成长。"纳扎尔巴耶夫说。



总统同时指出，曾经参与过战争并建在的功勋老兵们的数量，随着时间的流逝而日渐减少。



"向‘祖国保卫者'纪念碑敬献花圈，不仅是为了缅怀牺牲的先烈，也是向日渐凋零的老兵们致以最崇高的敬意。战争期间仅有600万人口的哈萨克斯坦，有近120万人奔赴沙场，且有半数为国捐躯。而在大后方的生产当中，哈萨克斯坦人民更是付出了非常巨大的代价，保证了前线将士的物资供应。今天，我想向全体国民致以‘胜利日'的祝贺与问候，并祝福我们的哈萨克斯坦永享和平，再无战争！"纳扎尔巴耶夫总统说。



















【编译：木合塔尔·木拉提】