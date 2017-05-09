《联合早报》：参与哈萨克斯坦世博会 开拓欧亚商机

哈通社阿斯塔纳 —— 新加坡联合早报网5月9日发表了一篇题为《我国将参与哈萨克斯坦世博会 开拓欧亚商机》，称新加坡将参加阿斯塔纳世界博览会（Astana Expo-2017），开拓哈萨克斯坦乃至欧亚地区的市场机遇。文章还表示，参加阿斯塔纳世博会符合新加坡深化多元国际联系，开拓更多海外市场的未来经济战略。

全文转载如下：



阿斯塔纳世博会6月10日至9月10日于哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办。这次世博会将有100多个国家和国际组织参展，预计接待参观人数500万人次。

世博会主题为"未来能源"，围绕可替代性能源展开，关注未来能源的优势并展出可再生能源领域最前沿的技术。

贸工部昨天发文告说，我国将在本届世博会设立主题为"小城市，大创意"（Small City，Big Ideas）的展览馆，会通过六个展区同世界分享新加坡为支持可持续未来发展所打造的生态环境，包括在可持续能源和各项举措和创意方案。

此外，新加坡馆也会在世博会期间举办能力建设课程。课程由新加坡持续能源协会（Sustainable Energy Association of Singapore，简称SEAS）举办，旨在为中亚和邻近国家决策人和监管者推广可持续领域的最佳作业方式。

SEAS也将主办为期四天的商务考察团，率领本地企业访问哈萨克斯坦，了解该地区为本地企业带来的商机。

哈萨克斯坦是新加坡在中亚地区最大贸易伙伴

我国与哈萨克斯坦的经贸合作近年来不断提升。哈萨克斯坦是新加坡在中亚地区的最大贸易伙伴，两国去年双边产品贸易额为2350万元。去年，新加坡对哈萨克斯坦的出口总值为1870万元，主要出口产品包括润滑油、电磁卡和浮动船坞等等。两国双边服务贸易额在2015年达4000万元，比2014年的1800万元多出超过一倍。

贸工部指出，目前在哈萨克斯坦有业务的本地企业包括盛裕集团（Surbana Jurong）、新加坡教师联合会属下的教育圈合作社（Educare Co-operative）、新科工程（ST Engineering）等。

我国去年与欧亚经济联盟（Eurasian Economic Union）展开可行性研究，作为自由贸易协定谈判开前的准备工作。研究工作预计今年完成，进而启动自由贸易协定谈判。

欧亚经济联盟成员国包括哈萨克斯坦、俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦等五国。协定一旦谈成，有望为我国开启拥有1亿8000万人口和2.2万亿元国内生产总值的市场。

另外，哈萨克斯坦正积极发展基础设施，计划成为中国"一带一路"倡议的主要交通枢纽。