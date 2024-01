美国驻哈大使：向同盟国二战功勋老兵鞠躬致敬

Біз одақтас елдердің ардагерлерінің алдында басымды иеміз және еркіндік пен бейбітшілік үшін күрес жолында құрбан шегіп, өмірден өткен адамдардың ерліктерін ешқашан ұмытпаймыз. Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 🤝🇺🇸🇰🇿 Сегодня, в 72-ую годовщину конца самой разрушительной войны в истории человечества,мы склоняем головы перед ветеранами этой войны и смотрим в будущее, чтобы совместными усилиями преодолевать трудности. 🤝🇺🇸🇰🇿 Today on the 72nd anniversary of the end of the most destructive war in human history, we salute all the veterans of that war and dedicate ourselves to work together to solve the conflicts of our time.

