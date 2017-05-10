美国驻哈大使：向同盟国二战功勋老兵鞠躬致敬
视频中，克洛尔说道："尊敬的二战功勋老兵！我谨代表美国外交官、美国人民和自己的名义，祝贺大家二战胜利72周年纪念日快乐，愿全体哈萨克斯坦人民身体健康，愿哈萨克斯坦国泰民安、繁荣发展！只有团结合作、共同抗敌才有机会战胜一切，而您们的努力充分证明了这一点。我们向同盟国二战功勋老兵鞠躬致敬，永远不会忘记那些为自由与和平而战的烈士们。衷心祝贺大家胜利日快乐！"
据此前报道 ，5月1日，美国驻哈大使乔治•克洛尔发布视频祝贺哈萨克斯坦人民团结日快乐，并用哈萨克语演唱哈萨克斯坦国歌。
【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】
Біз одақтас елдердің ардагерлерінің алдында басымды иеміз және еркіндік пен бейбітшілік үшін күрес жолында құрбан шегіп, өмірден өткен адамдардың ерліктерін ешқашан ұмытпаймыз. Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 🤝🇺🇸🇰🇿 Сегодня, в 72-ую годовщину конца самой разрушительной войны в истории человечества,мы склоняем головы перед ветеранами этой войны и смотрим в будущее, чтобы совместными усилиями преодолевать трудности. 🤝🇺🇸🇰🇿 Today on the 72nd anniversary of the end of the most destructive war in human history, we salute all the veterans of that war and dedicate ourselves to work together to solve the conflicts of our time.
Публикация от U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz) Май 9 2017 в 2:25 PDT