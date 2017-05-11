亚洲开发银行将进一步加强同哈萨克斯坦的合作

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，亚洲开发银行目前正在制定2017-2021年新的国别合作战略，其中也包括哈萨克斯坦。

本月4-6日由国家经济部第一副部长鲁斯兰·达列诺夫、外交部第一副部长穆合塔尔·特列吾别尔德带队的哈萨克斯坦官方代表团参加了在日本横滨召开的亚行董事会第50次会议，并同亚行行长、副行长举行会晤。

会晤期间，达列诺夫强调，要继续加强双方在技术和经验交流规划、中亚地区经济合作规划和新的亚行与哈萨克斯坦国别战略合作等一系列规划框架内的技术援助合作。

亚行方面积极评价了我国代表团的建议，并计划在今年夏天派遣代表团访哈，就上述问题，以及包括交通基础设施领域、农业、贸易发展、中小企业等领域的合作等问题进行讨论。

据悉，截至今日，亚行已向我国提供了30笔政府贷款，总额接近46亿美元；8笔私人非政府担保贷款，共计4.55亿美元；提供83个技术援助项目，总投资额3700万美元。

亚洲开发银行，香港旧译亚洲发展银行，属于亚太地区的政府之间金融机构，其目的是为了促进亚洲经济与社会的发展。1966年12月19日成立，有31个创始会员国，目前有67个成员国，其中亚太国家48个。总部设置于菲律宾马尼拉并在世界各地拥有31个办事处，其历届总裁都是日本人。

【编辑：木合塔尔·木拉提】