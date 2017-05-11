中国食品行业寡头陨落群雄割据

哈通社阿斯塔纳 -- 在中国拥有压倒性市场份额的食品大型企业正陷入困境。2016财年业绩显示，中国最大方便面厂商康师傅控股连续三个财年减收减益，大型乳业企业蒙牛乳业也转为亏损。

这是因为随着消费者的喜好出现多样化，招牌产品不再畅销，另外由于外卖服务的普及，与餐饮业之间的竞争也越来越激烈。曾构建了一个时代的食品巨头们面临着艰辛的复兴之路。

"感觉现在好吃的商品增多了，而且餐饮业的外卖也很方便"，关于不再吃康师傅方便面的理由，辽宁大连一位35岁张姓女职员这样说。她表示，学生时代小卖店里摆放的几乎都是康师傅的产品。

业绩低迷的并非康师傅一家。蒙牛的乳制品在中国拥有约16%的市场份额，排名业界第二，但2016财年净亏损7.5亿元。前任董事长去年9月突然卸任，被认为是为业绩低迷而引咎辞职。中国最大仙贝厂商旺旺也连续3个财年销售额出现负增长。

中国最大啤酒厂商华润啤酒和排在第二位的青岛啤酒也同时出现主力产品销售低迷的现象，2016财年出现减益。葡萄酒等其他酒精饮料的消费出现增加，啤酒市场不断缩小，此外高价的海外品牌啤酒也夺走了部分消费者。

【编辑：木合塔尔·木拉提】