驻华大使努雷舍夫接受中国媒体采访谈“一带一路”

哈通社阿斯塔纳 -- 据新华社报道，"一带一路"国际合作高峰论坛召开在即，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫近日在接受媒体书面采访时表示，当前哈中共建"一带一路"已取得一系列早期收获，未来应努力把两国合作打造成"一带一路"框架下各领域合作的典范。

努雷舍夫说，哈方欣喜地看到，"一带一路"倡议提出以来，已得到100多个国家和国际组织的认可与支持，与中国签署"一带一路"相关合作协议的国家和国际组织达40余个。

"总体而言，‘一带一路'倡议已成为21世纪最大的发展规划之一。它将世界几乎四分之三的居民联系团结在一起，开创了跨境交流、投资和企业合作的全新体系。"努雷舍夫说。

丝绸之路经济带从中国向西延伸，第一站就是哈萨克斯坦。努雷舍夫说，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫此前发表国情咨文时强调，必须有效落实哈中产能领域投资合作规划，该规划将为哈萨克斯坦人创造2万个新增就业岗位。

目前，哈中双方已落实产能合作项目51个，总投资额约260亿美元。"我相信，这些项目的成功实施不仅有助于哈萨克斯坦的发展，还将推动整个地区的繁荣。"努雷舍夫说。

他指出，哈方现行的"光明大道"新经济政策与"一带一路"倡议为基础设施、投资、贸易、工业、交通和人文等领域的双边合作创造了巨大潜力，二者有许多相似目标，同时又互为补充。因此，哈萨克斯坦愿同中国加快实施发展战略对接。

2016年9月，在二十国集团杭州峰会上，哈中两国政府签署了"光明大道"和"丝绸之路经济带"对接合作规划。努雷舍夫说，当前，双方正就实施路线图的签署问题进行密切磋商。

对于将于5月14日至15日在北京举行的"一带一路"国际合作高峰论坛，努雷舍夫充满期待。他认为，此次高峰论坛规模大，级别高，将有助于各国共同探索全球和地区经济发展之路。论坛将有助于增进世界的互联互通，并最大程度地促进世界经济实现强劲、可持续、平衡和包容性增长。

"哈方希望，论坛能推动‘一带一路'框架下的合作获得更多制度保障，并使其作为长效合作机制稳固下来。"努雷舍夫表示。

【编辑：木合塔尔·木拉提】