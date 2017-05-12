《漫话阿拜》：用英文传播阿拜的哲学思想

哈通社阿斯塔纳 -- 无论何时，具有深厚哲学基础和教育意义的阿拜作品都不会失去它的宝贵价值。

前些日子，网上广泛热传的阿拜箴言录英文版和名为《漫话阿拜》（Abai cartoons）的英文动态图片集引起网友热议。该创意是由美国哈佛大学毕业生、作家、文学家、动画师迪达尔提出的。



据了解，阿拜箴言录英文版和名为《漫话阿拜》的英文动态图片集旨向外国青年宣传阿拜精神。



为此，《阿伊肯》报社记者对迪达尔进行了专访。



记者："您是如何想到依据现代化条件向公众宣传阿拜精神的？"



迪达尔："我希望通过《漫话阿拜》项目向世界青年宣传哈萨克文学与文化。我在空闲时间经常画图。由于我的专业是文学，所以希望利用自己在画图和文学领域所学到的知识来制作这部动态图片集。我向朋友们分享了自己的这些想法，他们也对此表示支持，并提议向大家一起分享这部作品。在一夜之间，我在INS注册的名为‘Abai cartoons'的主页关注人数达到上千人，并纷纷分享我在主页上传的动态图片集。就这样，《漫话阿拜》项目意外地吸引了众多读者的浓厚兴趣。"



记者："我们在您的主页上看到了在世界各地拍摄的手持阿拜箴言录的青年的照片。外国人是如何评价阿拜哲学的？"



迪达尔："阿拜的经典语录是给哈萨克民族留下的无与伦比的精神财富。在将这些财富译为英文，并以崭新的面貌同读者分享后，我收到了来自世界各地的青年寄来的信。他们手持阿拜箴言录拍照，并向大家分享这些照片。随后，在网上出现了名为‘旅行家阿拜'（traveling Abai）的话题。《漫话阿拜》动态图片集在国外网站引起广泛热传。值得一提的是，越南报社对此评价称：‘阿拜的经典语录是永恒不灭的至理名言'。"



迪达尔："阿拜是举世闻名的伟人。他的经典语录是我们永恒不灭的精神财富。因此，向后代宣传阿拜精神是我们的使命。"



记者："世界各地的哈萨克人对该项目作出了什么贡献？"



迪达尔："就如上述所言，我收到了世界各地青年寄来的建议信，并尽力支持他们提出的建议。其中，有些人还建议我带着这部作品参与文化中心和事关组织的活动。"



记者："您为何极少透露自己的作者身份？"



迪达尔："这些图片集是依据阿拜作品而制作的，因此大家并不需要知道我的身份。因为，这部作品的目的本就是向大家宣传阿拜箴言录和哈萨克精神财富。而我只是一个‘传达者'。此外，我已获得了防止他人盗取的作者版权。"



记者：感谢您接受采访！



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】