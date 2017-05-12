“哈萨克的外甥”科斯托夫成功闯入欧洲歌唱大赛决赛圈

哈通社阿拉木图 - "哈萨克的外甥"克里斯蒂安•科斯托夫闯入欧洲歌唱大赛决赛圈。

正在基辅举行的欧洲歌唱大赛，日前举行了第二轮半决赛的对决。这一大赛不仅吸引着众多欧洲观众的关注，也同样牵动着哈萨克斯坦人民的心。因为在此次欧洲歌唱大赛中，有一位具有哈萨克血统的参赛选手，他便是来自保加利亚的青年歌手、"哈萨克的外甥"克里斯蒂安•科斯托夫。







在本轮半决赛中，克里斯蒂安•科斯托夫演唱了由其作曲的歌曲《Beautiful Mess》，并成功闯入决赛。



据了解，克里斯蒂安•科斯托夫出生于莫斯科，其父康斯坦丁为保加利亚人，其母扎吾列为哈萨克人。扎吾列1985年赴莫斯科留学，毕业后选择留在当地发展，并与克里斯蒂安的父亲相识相爱，组建了家庭。







在接受哈通社记者采访时，歌手的母亲扎吾列称，克里斯蒂安从小就表现出了对音乐的兴趣和天赋，因此从四岁时起，他们夫妇便将克里斯蒂安送到了专门的音乐学院进行培养。



扎吾列表示，虽然他们一家生活在远离哈萨克斯坦的异国他乡，但由于父母工作繁忙，所以克里斯蒂安实际上从小是在外祖父和外祖母身边长大的，这让他从老一辈人身上耳濡目染了许多哈萨克的传统文化，也熟练地掌握了哈萨克语。



而克里斯蒂安本人也向哈通社记者强调，自己对音乐的喜爱，很大程度上受到了外祖父的影响。



"我的外公今年已有85岁高龄。在家庭聚会的时候，外公经常会演唱歌曲，他的歌喉不属于专业的歌手。从外公的身上，我看到了自己艺术天赋的根源。"克里斯蒂安•科斯托夫说。



据悉，本届欧洲歌唱大赛决赛将于5月13日举行。

PLZ! JUST! JOIN! AND! VOTE!!!! 15!!!! #KristianKostov #eurovision2017 #CelebrateDiversity #beautifulmess #eurovision Kristian Kostov (@kristian_kostov_official) 分享的帖子 · 2017-05-11，13:37 PDT

【编译：木合塔尔·木拉提】