南哈州召开“突厥世界和信息空间”媒体论坛 与会者观摩南哈州圣地

哈通社阿斯塔纳 -- 南哈州政府同国际突厥学院日前在突厥斯坦联合举办主题为"突厥世界和信息空间"的媒体论坛。









该媒体论坛是在"突厥斯坦--突厥世界文化之都"活动框架下召开的。来自土耳其、阿塞拜疆、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、巴士库尔斯坦等国家的大型新闻媒体负责人参会。其中包括哈萨克国际通讯社、哈萨克广播电台、阿纳多卢通讯社、NTV、TRT Avaz、Atayurt等媒体代表。









在纳扎尔巴耶夫总统发表的题为《面向未来的计划：精神文明的复兴》的署名文章中提到关于"哈萨克斯坦圣地地理"的项目。为实施该项目，主办方将论坛内容与该文章提到的这一问题进行对接，向来自兄弟国家的游客介绍南哈州圣地和历史遗迹。









论坛首日，与会人士观摩塞拉姆、沃特拉尔、阿热斯坦巴布和亚萨维陵墓及其他一些南哈州圣地。



据此前报道，2016年12月1日，突厥文化国际组织于12月1日在阿塞拜疆舍基市召开第三十四届常务理事会会议。 突厥文化国际组织成员国在会议上决定，将突厥斯坦选为2017突厥世界文化之都。突厥文化国际组织每年都会举行突厥世界文化之都选举活动，旨在促使突厥语国家城市的文化和艺术生活更加丰富多彩。















（图片来自：菲祖利·玛迪吉利）



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】