经济学人：为什么说特朗普经济学是危险的？

哈通社阿斯塔纳 -- 据Digital NewsAgency网站报道，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）、财政部长史蒂文·努钦（Steve Mnuchin）和美国国家经济委员会（National Economic Council）主任加里·科恩（Gary Cohn）在2017年5月4日接受了《经济学人》（TheEconomist）编辑的访谈，就特朗普政府的经济政策进行了讨论。

特朗普在访谈中表示，他将致力于达成更加公平的美国贸易协议、推行税收改革、采取行动来打造以价值为基础的移民体系以及采取去监管化措施。就所谓"特朗普经济学"的核心而言，他说道："这真的与（美国）作为一个国家而言的自尊有关。"

特朗普在椭圆办公室接受了这次覆盖范围广泛的采访，他在受访期间明确表示其经济议程扎根于他的"美国为先"（America First）的经济国家主义理念。他呼吁就北美自由贸易协定（NAFTA）展开"大规模的"重新谈判，但同时也给出了贸易实用主义的暗示，并表达了将政府赤字的大幅上升视为减税的近期代价的意愿。特朗普认为，这种以赤字为"燃料"的刺激性措施"是没问题的，因为赤字不会长期上升"。

在随附的分析中，《经济学人》对"特朗普经济学"给出了糟糕的评论，将其描述为"会议室资本主义"，认为即使是按照最好的说法，特朗普的经济议程也只能被视为由商人"臣子"向其"国王"提出的一整套方案，而不是一种具有连贯性的经济学说。这种所谓"经济学"就其内部而言具有互相矛盾性，而且无视了美国经济所面临的最重要的一些挑战，比如说如何对勤勉劳作的民众进行重新培训等。《经济学人》的观点是，即使"特朗普经济学"能够带来短期的经济增长，也无法为美国经济的"病症"提供持续性的治疗方案。另外，这种"经济学"还有可能会为某种更加糟糕的形势铺平道路。

【编辑：木合塔尔·木拉提】